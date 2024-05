Affare fatto: niente Inter a zero, arriva la firma col Milan

Per la fumata bianca manca ancora qualche dettaglio, ma l’intesa di massima è stata raggiunta. Firmerà col Milan fino al 2027

Manca solo l’annuncio di Paulo Fonseca nuovo allenatore del Milan. Da alcuni giorni il club rossonero ha trovato l’accordo col tecnico portoghese, in scadenza col Lille e nel recente passato alla guida della Roma, sulla base di un contratto biennale.

Per l’eredità di Pioli, Zlatan Ibrahimovic avrebbe voluto Mark van Bommel, attuale tecnico dell’Anversa e suo compagno al Milan per un anno e mezzo. In attesa di capire quali saranno le mosse di mercato di Furlani e soci per rinforzare una squadra annichilita sul campo e in classifica dall’Inter, la società di Red Bird ha chiuso un altro capitolo oltre a quello dell’allenatore. Ci riferimento a quello rappresentato da Francesco Camarda, il talento della Primavera che il 25 novembre scorso, contro la Fiorentina, ha esordito in Serie A a soli 15 anni.

Sull’attaccante classe 2008 ci sono (c’erano…) tanti club disposti a ingaggiarlo a costo zero, tra questi l’Inter, considerato che ancora sprovvisto di un contratto da professionista. Ma dopo una trattativa lunga, il Milan è riuscito a strappare un accordo col suo agente e la famiglia.

Stando a Calciomercato.it, è attesa, per la fumata bianca manca ancora qualche dettaglio, tuttavia l’intesa di massima è stata raggiunta, col baby bomber pronto a firmare fino al 30 giugno 2027. Nella prossima stagione Camarda sarà il pezzo da novanta del Milan Under 23, che sarà allenato da Daniele Bonera.