“Il nostro finanziamento”: lettera ai tifosi, Oaktree si prende i meriti delle ultime vittorie

Il fondo statunitense si rivolge agli interisti: “Vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della Società”. Domani vertice in sede

I tifosi interisti si sono alzati stamattina trovando il comunicato di Oaktree. Nello specifico una lettera, a loro indirizzata, con cui il fondo statunitense prova a tranquillizzarli sul futuro dell’Inter, e con cui rimarca l’importanza del finanziamento elargito nel 2021, che ha “contribuito a sostenere i recenti successi del Club“.

Ecco la lettera integrale:

“A tutti i tifosi Nerazzurri,

Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo nella partnership tra Inter e Oaktree. Mentre assumiamo la proprietà del Club, vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della Società.

Sin dal 2021, siamo partner e sostenitori dell’Inter; apprezziamo grandemente l’eredità storica e lo spirito incrollabile di giocatori e tifosi. La vostra passione e la vostra fedeltà sono il cuore pulsante e la fonte del successo duraturo dei Nerazzurri.

Siamo orgogliosi che il nostro finanziamento nel corso degli ultimi tre anni abbia contribuito a sostenere i recenti successi del Club. Non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto con l’attuale gruppo dirigente per continuare a costruire sullo slancio della storica seconda stella. Per questo motivo, siamo concentrati a garantire stabilità operativa e finanziaria, che contribuiranno al successo duraturo del Club dentro e fuori dal campo.

Forza Inter sempre!”.

🗣#Inzaghi: “Martedì conoscerò questa nuova società, che è molto ambiziosa e vuole fare molto bene per l’#Inter. Rinnovo #Lautaro? Non sono preoccupato, abbiamo grandi dirigenti che daranno continuità a questa squadra”. #VeronaInter pic.twitter.com/DTviqsaHEQ — Interlive (@interliveit) May 26, 2024

Domani i manager di Oaktree, Alejandro Cano e Katherine Ralph che già si sono incontrati con Marotta e Antonello, sono attesi in sede per un vertice tra mercato, nuovo presidente e capitolo rinnovi, da Lautaro a quello di Simone Inzaghi.