Inizia l’Era Oaktree: manager in sede, l’agenda da Marotta a Inzaghi

Programmazione imminente da parte dei rappresentanti di Oaktree già in sede Inter, verranno definite tutte le questioni pendenti compreso il rinnovo di Inzaghi

A pochi giorni di distanza dalla chiusura ufficiale dei giochi di campionato e dallo stravolgimento societario inatteso in casa Inter, cresce l’attesa da parte del mondo nerazzurro sulla scoperta dei prossimi passi della nuova gestione societaria in mano al fondo statunitense Oaktree.

Oggi dovrebbe essere il primo giorno di presa in carico delle mansioni precedentemente tenute da Steven Zhang ed almeno due dei manager del gruppo finanziario, Alejandro Cano e Katherine Ralph, ovvero coloro i quali si erano occupati del dossier nerazzurro assieme al vice-presidente Renato Meduri, hanno raggiunto la sede di Viale della Liberazione alle prime luci della mattinata.

Sulla loro agenda si prospettano ore di intenso lavoro e programmazione preventiva, per gettare le basi sulle azioni e le operazioni da svolgere da qui alle prossime settimane. Verso ora di pranzo ci dovrebbe essere l’incontro con la dirigenza, con Giuseppe Marotta in qualità di amministratore delegato già presente in sede per l’accoglienza. In secondo luogo, nel pomeriggio, si terrà un incontro ravvicinato anche con Simone Inzaghi ed è probabile che fra le tante tematiche si inizierà a discutere anche delle condizioni sul rinnovo di contratto pendente, ma non sarà comunque la priorità assoluta.

Oaktree incontra l’Inter, da Marotta a Inzaghi per la programmazione futura

Si tratterà più che altro di un’occasione per conoscersi e scambiare idee sul futuro gestionale dell’Inter, facendo un parallelo con le vecchie promesse della società Suning per comprendere quali di queste possono comunque esser portate avanti con unità di vedute e quali invece accantonate.

Dalla solidificazione delle individualità già presenti nell’organigramma societario alla questione meramente economico-finanziaria, per finire anche ai discorsi sullo stadio e le potenziali operazioni di mercato da piazzare in estate nonostante le precedenti difficoltà al centesimo. Tutto questo e molto altro farà parte della mole di discorsi da sostenere in giornata: non sono pochi ed in ogni caso non tutti verranno esauriti entro le prossime ore. Intanto Oaktree si assicura una buona stretta di mano coi suoi nuovi colleghi di lavoro ed intende lanciare un’impressione positiva e rassicurante sulle potenzialità del nuovo progetto nerazzurro a stelle e strisce.