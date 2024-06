Pazza idea di scambio Inter-Juve: sul tavolo Arnautovic

Attacco, centrocampo e non solo: i nerazzurri sono pronti ad attuare qualche cambiamento anche alla propria retroguardia difensiva

Al netto degli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a Milano a inizio luglio a costo zero, l’Inter ha in mente di accogliere nuove pedine anche all’interno del proprio pacchetto arretrato, sia in difesa che nella porta quest’oggi difesa da Yann Sommer nello specifico.

Era e resta quello di Bento, in tal senso, il nome che piace più di tutti in casa nerazzurra in quella determinata zona di campo anche se, facendo riferimento a quanto riportato dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘ negli scorsi giorni, si è ora raffreddata la pista che porta all’acquisto dell’estremo difensore brasiliano, che tanto piace anche all’Atletico Madrid e a qualche altra big di Premier.

Così facendo, dunque, l’Athletico Paranaense spera ora in una vera e propria asta al rialzo per il proprio numero 1, fresco di convocazione per la Copa America. Di 20 milioni di euro circa la valutazione che ne fa la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Luiz Felipe Scolari del classe ’99, somma di denaro che ora come ora il club meneghino non può permettersi di versare nelle casse del club brasiliano. Questa la ragione per cui l’Inter potrebbe anche provare a prendere in considerazione in estate un altro tipo di scenario, che rischia di veder coinvolto in questo caso anche Mattia Perin.

Bento-Inter in stand-by, Marotta può così pensare ad uno scambio alla pari con dentro Arnautovic e Perin

E’ quello di Mattia Perin il nome a cui potrebbe finire per pensare l’Inter per la propria porta, complice naturalmente l’avvenuta chiusura di marca bianconera per Michele Di Gregorio, ex estremo difensore nerazzurro che si trasferirà in estate dal Monza alla Juventus per 18 milioni di euro più 2 di bonus.

Non si sa ancora che cosa ne sarà del futuro dell’ex estremo difensore del Genoa, legato quest’oggi alla Vecchia Signora a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025. Quel che è certo, intanto, è che appare ormai sempre più scontato l’addio del numero 36 bianconero dalla Continassa, proprio in virtù del contratto in scadenza tra un anno. Occhio perché, un’ipotesi di cui tener conto a questo punto, è quella che possa essere proprio il grande ex Beppe Marotta a provare a intavolare uno scambio alla pari con dentro Marko Arnautovic e lo stesso classe ’92, da sempre stimato dall’attuale Ad del club meneghino.