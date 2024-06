Scossone di mercato: niente Inter, “andrà alla Juve”

Clamorosa bomba di mercato: il giocatore avrebbe trovato già l’accordo con la Juventus per la prossima stagione

Manca sempre meno all’apertura ufficiale del calciomercato e sono molte le trattative in corso. L’Inter, come detto in altre occasioni, ha degli obiettivi ben precisi in testa, ma resta vigile su tutte le opportunità che si potrebbero verificare durante la lunga sessione estiva.

Si prospettano settimane di duro lavoro per Marotta se si pensa anche alla folta concorrenza che si dovrà battere per assicurare un rinforzo. E proprio su uno dei possibili obiettivi nerazzurri sembra esserci la beffa.

Il giocatore avrebbe raggiunto un accordo con la Juventus e questo rende davvero difficile ipotizzare un passaggio alla corte di Simone Inzaghi. Naturalmente fino a quando non c’è la firma tutto può succedere, ma per ora i bianconeri sono in vantaggio.

Calciomercato: Inter beffata, firma con la Juventus

La sfida tra Inter e Juventus in questo calciomercato la vedremo in più di un’occasione. Sono diversi gli obiettivi in comune tra le due squadre e solo nelle prossime settimane capiremo chi avrà la meglio. Intanto il primo round di questo duello dovrebbe averlo vinto il club bianconero.

Stando a quanto riferito da Paolo Bargiggia ai microfoni di TvPlay, la Juventus avrebbe trovato un accordo verbale con Di Lorenzo fino al 2028. “Alla fine si libererà per andare in bianconero – il pensiero del giornalista – in qualche modo questo affare si concretizzerà“.

L’unico vero ostacolo ad oggi è rappresentato dalla richiesta di De Laurentiis. L’esperto di calciomercato ha sottolineato come “Giuntoli lo valuta 8 milioni mentre ADL ne chiede 20“. Una distanza non semplice da colmare, ma la volontà del calciatore potrebbe avere un ruolo fondamentale in questa vicenda.

Nel futuro di Di Lorenzo, quindi, non ci sarebbe l’Inter. Il giocatore è stato anche accostato al club nerazzurro, ma Marotta per il momento non si sarebbe mosso. L’esterno del Napoli potrebbe diventare un’idea solo dopo l’eventuale partenza di Dumfries.

Calciomercato Inter: Di Lorenzo verso la Juventus

In caso di addio al Napoli, la Juventus è in vantaggio sull’Inter per Di Lorenzo. Bisogna anche sottolineare che il capitano azzurro in questo momento non è una priorità per i nerazzurri.

Lo potrebbe diventare, ripetiamo, successivamente alla cessione di Dumfries. Ma la strada per la cessione dell’olandese ad oggi è lunga e, quindi, i bianconeri sono i grandi favoriti per la vittoria finale.