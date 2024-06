Barella in cima alla lista: Inter, 80 milioni di euro

Il centrocampista sardo si è reso protagonista di un’altra stagione giocata ad alti livelli, a confermarlo è questo dato da urlo

Nicolo Barella è riuscito a risultare anche in quest’annata una delle migliori pedine a disposizione di Simone Inzaghi, tecnico che di fatto non ha praticamente mai e poi mai rinunciato all’ex Cagliari.

A testimoniarlo sono le 48 presenze raccolte in stagione dall’attuale numero 23 dell’Inter, trentasette di queste racimolate soltanto nel campionato di Serie A, manifestazione in cui il classe ’97 ha messo a referto 2 reti e 6 assist. Barella rappresenta, ormai da anni a dire il vero, uno dei veri punti cardine non soltanto del club di Viale della Liberazione, ma anche della Nazionale Italiana di Calcio, selezione con cui il centrocampista sardo parteciperà tra soli pochi giorni a Euro 2024. Intanto, è di 80 milioni di euro la valutazione di mercato raggiunta dalla mezz’ala cagliaritana, che risulta essere di fatto il calciatore italiano più prezioso di sempre.

Barella è il calciatore italiano più costoso di sempre

Nella speciale classifica stilata dal portale ‘Transfermarkt.it’, è emerso che è Nicolò Barella il giocatore di nazionalità italiana più costoso di sempre.

Grazie alla sua valutazione, stimata attorno agli 80 milioni di euro, è infatti l’ex Cagliari il prodotto made in Italy dal valore di mercato più alto mai avuto, complici naturalmente le straordinarie prestazioni offerte sul campo dal classe ’97 in queste ultime stagioni. Facendo un excursus, quindi, ammontano a 235 i gettoni raccolti sinora dall’attuale numero 23 dell’Inter al fianco di questa stessa società, compagine per cui il forte centrocampista sardo ha già realizzato 22 gol e 51 assist.

Sono 53, invece, le presenze racimolate dall’ex Cagliari con indosso la maglia della Nazionale Italiana di Calcio, selezione per cui proprio Barella ha messo a registro 9 reti. Mentre a guidare la classifica dei calciatori più preziosi, militanti quest’oggi nel campionato di Serie A, è Lautaro Martinez con una valutazione pari a 110 milioni di euro e quindi davanti a Victor Osimhen (100 milioni), Rafael Leão (90 milioni), Khvicha Kvaratskhelia (80). A seguire in quinta posizione c’è invece lo stesso vicecapitano nerazzurro.