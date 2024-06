Inter e Milan, affare doppio in Spagna: 40 milioni

Destini incrociati per le due milanesi, già al lavoro per programmare la prossima stagione

Inter e Milan, come la stragrande maggioranza delle altre squadre del resto, hanno già incominciato a mettere le base per la regular season in formato 2024-25.

Al netto degli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a Milano a inizio luglio a titolo prettamente gratuito, l’intenzione della dirigenza nerazzurra è infatti quella di accogliere alla propria corte qualche altra pedina, a maggior ragione per il proprio out destra visto e considerato che a breve si consumerà l’addio di Denzel Dumfries.

Il laterale olandese è in possesso di un accordo che lo lega alla squadra neo Campione d’Italia sino a giugno 2025. Questa la ragione per cui l’ex Psv finirà, di fatto, per cogliere a breve le proprie valigie da Milano. Quelli di Aaron Wan-Bissaka e Michael Kayode i principali nomi finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio per quella stessa zona di campo. Non solo. Da quel che filtra, il club meneghino ha ora riposto gran parte della propria attenzione anche su Arnau Martinez, laterale destra di attuale proprietà del Girona, club in cui tra le tante cose milita anche un obiettivo di mercato del Milan. Così facendo, dunque, la spesa in Spagna potrebbe essere doppia.

Inter, occhi su Arnau Martinez del Girona: il Milan segue invece Tsygankov

È quello di Arnau Martinez uno dei profili finiti sotto il tiro dell‘Inter per colmare la propria casella di destra, che come già anticipato resterà a breve orfana di Denzel Dumfries.

Il giovane terzino destro di nazionalità spagnola, dopo l’esaltante stagione di cui si è reso protagonista, è così riuscito ad attirare in questi ultimi mesi l’attenzione dei nerazzurri, complice anche la clausola rescissoria da 10 milioni di euro che lo lega alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Michel. Ammontano a 26 i gettoni racimolati nella scorsa regular season dal classe ’03, in grado di servire 3 assist.

Sempre restando in casa Girona, invece, è il Milan l’altra società che è finita per pensare in questi ultimi giorni all’acquisto di Viktor Tsygankov, esterno d’attacco 26enne di nazionalità ucraina che proprio come raccontato dal portale ‘AS’ fa particolarmente gola non soltanto ai rossoneri ma anche all’Arsenal. Da capire ora se ambedue le milanesi riusciranno a mettere a segno questo doppio colpo dal costo complessivo di 40 milioni di euro, visto e considerato che l’obiettivo di mercato del Diavolo è in possesso – proprio come Arnau Martinez – di una clausola rescissoria, in questo caso di 30 milioni di euro.