Dalla Fiorentina all’Inter: 30 milioni per chiudere

Marotta e Ausilio sono alla ricerca di una nuova pedina offensiva, può partire allora la telefonata in casa nerazzurra

La volontà della dirigenza dell’Inter è quella di regalare in estate un nuovo rinforzo offensivo al tecnico Simone Inzaghi. Di fatto, al netto dell’arrivo di Mehdi Taremi (in programma a inizio luglio a costo zero), la squadra neo Campione d’Italia ha il necessario bisogno di accogliere alla propria corte almeno un altro profilo dotato di un grande senso del gol. E non solo.

Per far sì che tutto ciò accada è però necessario l’addio di Marko Armautovic, centravanti legato al club meneghino da un accordo valido sino a giugno 2025 che sinora ha espresso le proprie intenzioni a chi di dovere. A tal proposito, infatti, il desiderio dell’austriaco è quello di restare a Milano per almeno un’altra stagione. D’altra parte, il club di Viale della Liberazione farà di tutto e di più pur di liberarsi tra soli pochi mesi del classe ’89, che non ha rispettato le attese di inizio stagione e anche in virtù del fatto che l’Inter vuole, come già anticipato, chiudere per almeno un altro profilo offensivo. Ecco che può allora arrivare una telefonata direttamente in casa nerazzurra, in questo caso dall’agente di Mateo Retegui, già al lavoro per trovare una nuova sistemazione al proprio assistito.

Torna di moda il nome di Retegui in casa Inter? Può provarci l’agente

Su iniziativa del proprio procuratore, Mateo Retegui (nome che è già incominciato a circolare in casa Fiorentina, a tal punto che sono già avvenuti i primi dialoghi tra le due parti) potrebbe finire per essere proposto all’Inter nei prossimi mesi.

L’agente del centravanti argentino naturalizzato italiano (lo stesso di Valentin Carboni per intenderci) è infatti alla ricerca di una nuova sistemazione per il proprio assistito. Il principale intento è quello di permettere al classe ’99 di compiere un ulteriore step in avanti nella propria carriera. E’ questo, dunque, lo scenario di mercato che resta da tener d’occhio in vista dell’estate.

Va però fatta più di qualche semplice precisazione. L’Inter è sì alla ricerca di un nuovo profilo offensivo, ma nello specifico di una seconda punta in grado di saltar l’uomo e non di un altro centravanti come Retegui, pedina che venne di fatto scartata dagli stessi nerazzurri un anno fa esatto. Non convinti del tutto delle qualità tecniche possedute dall’ex Atletico Tigre, Marotta e Ausilio si sono infatti defilati dalla trattativa che avrebbe potuto portare eventualmente l’attuale numero 19 del Genoa (valutato ora sui 30 milioni di euro) a Milano. Il principale obiettivo di mercato del club meneghino resta dunque Albert Gudmundsson per l’attacco.