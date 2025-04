Hanno deciso di riscattarlo: l’Inter lo cede a titolo definitivo e incassa

Non sono pochi i calciatori che l’Inter ha prestato ad altri club fino a fine stagione. Per uno di loro, il riscatto è un’opzione possibile

Non solo rinnovi di contratto ma anche tante situazioni di prestito da definire per l’Inter. Come altri top club di Serie A anche i nerazzurri hanno vari calciatori ceduti a titolo temporaneo, alcuni dei quali con possibilità di riscatto da parte dell’attuale squadra di appartenenza.

Tajon Buchanan è quello che potrebbe garantire all’Inter il ricavo maggiore. I nerazzurri “tifano” per la qualificazione in Champions League del Villarreal, in lotta nella Liga per il quinto posto valido per l’accesso al girone unico con il Betis Siviglia, quest’ultimo in vantaggio di due punti. L’eventuale ritorno nella massima competizione europea della compagine valenciana faciliterebbe l’acquisizione a titolo definitivo di Buchanan, fissata a 13 milioni. Un’entrata che l’Inter utilizzerebbe per finanziare, in parte, il riscatto di Zalewski dalla Roma.

Torneranno certamente in nerazzurro prima di un possibile nuovo prestito sia Francesco Pio Esposito dallo Spezia che Tomas Palacios dal Monza. Entrambi potrebbero essere inseriti come possibili contropartite in trattative di mercato, considerato l’interesse nei loro confronti di club di Serie A come Bologna e Udinese nei quali militano alcuni calciatori (Bijol, Santiago Castro, Lucca, Solet, Beukema) seguiti dai nerazzurri.

Inter, possibile cessione a titolo definitivo per l’attaccante dopo sette prestiti

Può lasciare l’Inter a titolo definitivo anche Eddie Salcedo. L’attaccante è stato ceduto lo scorso settembre ai greci dell’OFI Creta. Una stagione positiva la sua con 28 presenze complessive, 6 gol e 2 assist. Salcedo non è stato sempre titolare nella compagine ellenica ma il suo score è stato comunque significativo e potrebbe indurre l’OFI Creta ad esercitare l’opzione per il riscatto, di cui non è stata comunicata ufficialmente.

La compagine ellenica sta disputando il mini campionato a quattro squadre per l’accesso alla prossima edizione di Conference League che vede l’Aris Salonicco ampiamente in vantaggio sulle rivali. Salcedo è stato schierato in tutte le partite di questa sorta di playoff e anche nei due match di semifinale di Coppa di Grecia nei quali l’OFI ha eliminato l’Asteras Tripolis, guadagnandosi l’accesso alla finale del prossimo 17 maggio contro l’Olympiakos, vincitore del campionato con ampio anticipo.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Salcedo non ha mai esordito ufficialmente nella prima squadra nerazzurra. Per lui, solo presenze in match amichevoli e numerosi prestiti tra Serie A e Serie B al Verona, al Genoa, al Bari, allo Spezia e al Lecco con una prima esperienza all’estero all’Eldense, in Spagna. Se Salcedo ha notevoli chance per il riscatto, è in dubbio quello di un altro calciatore cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Si tratta di Salvatore Esposito. Tutto dipende dalla possibile salvezza dell’Empoli che, per tenersi l’attaccante, deve versare 5 milioni all’Inter.