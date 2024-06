Marotta e Carnevali, stretta di mano: nuovo affare tra Inter e Sassuolo

C’è l’interessamento del club emiliano per una pedina di attuale proprietà nerazzurra, ecco di chi si tratta

Soltanto nella passata estate Inter e Sassuolo hanno concluso l’ultimo affare tra loro, vale a dire quello che ha portato Davide Frattesi a vestire la maglia nerazzurra per un’operazione dal costo complessivo di 38 milioni di euro, a testimonianza dunque degli ottimi rapporti che vi sono tra le due società.

Al netto del passaggio di Samuele Mulattieri in maglia neroverde, centravanti che ha dunque compiuto il percorso inverso rispetto al classe ’99, nell’estate del 2022 i due sodalizi in questione hanno concluso un’importante trattativa di mercato, ossia quella che ha consentito ad Andrea Pinamonti di dire addio al club di Viale della Liberazione per poi accasarsi alla formazione emiliana tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Quella volta da poco al termine si è trattata infatti della seconda esperienza trascorsa dal centravanti 25enne in maglia neroverde, che ha chiuso la scorsa regular season con 12 reti e 2 assist. Sigilli che a nulla sono serviti, proprio in virtù della retrocessione in Serie B maturata da Domenico Berardi e compagni. Tanti, tantissimi i calciatori che finiranno per separarsi ben presto dal Sassuolo. S’ha da considerarsi, per l’appunto, in quest’elenco anche l’ex Genoa ed Empoli, pedina che proprio il club romagnolo sta pensando di sostituire con un altro profilo di attuale proprietà della società meneghina, vale a dire Sebastiano Esposito.

Il Sassuolo piomba su Sebastiano Esposito: può essere l’ex Basilea il dopo Pinamonti

Facendo riferimento a quanto raccontato da ‘Sassuolo News’ in queste ultimissime ore, la formazione neroverde è finita sulle tracce di Sebastiano Esposito, centravanti che questo stesso sodalizio sta pensando di accogliere alla propria corte in estate al posto di Andrea Pinamonti, destinato a sua volta a cogliere le proprie valigie dall’Emilia Romagna tra soli pochi mesi.

Alla base di questa eventuale operazione di mercato ci sarebbero anche gli splendidi rapporti che intercorrono tra l’Inter e il Sassuolo, società che nelle persone di Beppe Marotta e Giovanni Carnevali (rispettivamente Ad e presidente del club meneghino e Ad e Dg del sodalizio emiliano) potrebbero quindi finire per concludere un’altra operazione tra loro, l’ennesima in questi ultimi anni. E’ il Palermo, intanto, l’altra squadra che sta seriamente pensando all’ingaggio del giovane classe ’02, che ha concluso la scorsa regular season (trascorsa in via temporanea al fianco della Sampdoria) mettendo a referto 6 reti e altrettanti assist.