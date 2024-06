Firma con l’Inter: 45 milioni, annuncio ufficiale in arrivo

Nuova operazione in chiusura in casa nerazzurra, ora sì che Inzaghi può far festa

L’Inter sta continuando a mettere le basi per il futuro. L’intenzione della dirigenza del club di Viale della Liberazione è infatti quella di formare di anno in anno un gruppo in grado di conseguire importanti traguardi sia nel presente che a lungo andare. A testimoniarlo è il rinnovo di contratto siglato all’incirca un anno fa da Alessandro Bastoni oltre a quello sottoscritto meno di una settimana fa da Nicolo Barella, pedine che s’hanno da considerarsi a dir poco fondamentali per il gioco di Simone Inzaghi.

Il forte centrocampista made in Italy si è legato al club meneghino fino al 2029, siglando per l’appunto un nuovo accordo dal quale andrà a percepire 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. L’ufficialità è arrivata nella serata di martedì e ora, ciò che attendono i tifosi interisti, non è altro che il prolungamento di contratto del proprio Capitano, che fortunatamente nelle scorse settimane ha raggiunto un’intesa verbale con la dirigenza nerazzurra per il rinnovo.

Tutto pronto per il rinnovo di Lautaro: l’argentino diventerà il calciatore più pagato della Serie A

E’ cosa ormai fatta il rinnovo di Capitan Lautaro Martinez, centravanti che si legherà all’Inter a mezzo di un nuovo accordo valido fino al 2029, proprio come nel caso di Nicolo Barella, dal quale andrà a percepire 9 milioni di euro netti a stagione più bonus toccando così il tetto dei 10 milioni l’anno.

Le due parti hanno raggiunto un accordo verbale già nelle scorse settimane e ora è tutto pronto per il rinnovo di contratto dell’argentino, che così facendo diventerà non soltanto il calciatore più pagato della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi ma dell’intera Serie A. La firma dell’ex Racing Club, attesa entro la prossima settimana, dovrebbe arrivare per via telematica direttamente dagli Stati Uniti, dove il Toro di Bahia Blanca si trova impegnato in ritiro con la sua Argentina per la disputa della Copa America. Da lì ne seguirà poi il così tanto atteso annuncio ufficiale via social.

In totale, il classe ’97 potrà contrare su un ricchissimo contratto da 45 milioni di euro netti e dunque da 9 milioni a stagione per i prossimi cinque anni (bonus esclusi). Questo il premio che l’intera dirigenza nerazzurra ha quindi voluto concedere al bomber sudamericano, in segno di riconoscimento per via di quanto fatto di buono nelle ultime annate.