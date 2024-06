Dybala all’Inter non è impossibile: spunta l’indizio

Anche quest’estate, suo malgrado, Paulo Dybala sarà al centro dei rumors di mercato, con l’Inter come possibile (o impossibile) club da abbinargli

Quest’anno, ha giocato una partita in più rispetto allo scorso anno (39 presenze totali contro le 38 della stagione 2022/23) e ma ha segnato due goal in meno (18 la stagione passata e 16 nell’ultima). Tutto sommato, non è andato così male. Ciononostante, La Joya non può ritenersi soddisfatto. Non è stato convocato da Scaloni per la Copa America.

Il messaggio del ct argentino sembra chiaro: nella nuova Nazionale nessuno gioca perché ha un cognome importante o perché è amico dei senatori. Se non sei al 100% fisicamente, guardi la coppa in TV. Anche se ti chiami Dybala, appunto. Il fantasista della Roma può consolarsi pensando che fuori sono rimasti anche altri giocatori molto apprezzati come Leo Balerdi, Valentin Barco e Angel Correa.

Paulo Dybala dice di essere felice alla Roma, dove si sente al centro del progetto. Ma l’impressione è che, a trent’anni suonati, pensi di poter ancora ambire a un vero top-club. A una squadra che lotti per vincere. L’esperienza l’ha alla Juventus, che poi lo ha scaricato, per le pretese contrattuali troppo alte o per le fragilità fisiche e gli stop continui che lo hanno penalizzato in carriera.

Da tre anni a questa parte i rumors di mercato hanno continuato a parlare di un possibile trasferimento all’Inter, che i dirigenti nerazzurri hanno però sempre dichiarato impossibile: uno come Dybala, per Marotta e Ausilio, è sì un profilo allettante, ma troppo costoso a livello d’ingaggio e poco affidabile atleticamente.

La Jola in nerazzurro: riparte l’adagio estivo

Qualcosa potrebbe cambiare quest’anno, magari per via del nuovo ruolo in società di Beppe Marotta, che intanto è diventato presidente. Marotta stima Dybala e lo considera quasi una sua creatura: fu lui portato alla Juve e a corteggiarlo spudoratamente due anni fa prima che passasse alla Roma.

Gli esperti di mercato affermano che sarà impossibile vedere Dybala all’Inter. La Roma non vuole cederlo e l’Inter non ha il potere economico per convincere squadra e giocatore a cambiare i loro piani. Non è detto però che l’argentino sia davvero felice di continuare nella Capitale.

All’Inter, si è capito, cercano una seconda punta. Serve un nuovo Sanchez, ma un po’ più offensivo di Sanchez, se possibile, o in alternativa più adattabile in altre posizioni più arretrate. Come dire? Ci vorrebbe un attaccante da poter sfruttare come trequartista solo in casi estremi, ma da poter riciclare il più delle volte come attaccante o come centrocampista con compiti di rifinitura.

Ecco perché si parla tanto di Albert Gudmundsson e non si esclude del tutto un ritorno in nerazzurro del giovane Valentin Carboni. Il ruolo in questione, però, potrebbe essere ottimamente interpretato anche da uno come Paulo Dybala, un giocatore di cui il nuovo presidente dell’Inter Beppe Marotta è da anni perdutamente innamorato. Anche Ausilio ha sempre avuto un debole per l’argentino.

Ecco chi scommette su Dybala all’Inter: per i bookies non è impossibile

Quanto a Inzaghi, non sappiamo quale possa essere il giudizio del coach piacentino sull’ex Juventus. Di certo, ne apprezzerà la tecnica e la creatività, ma è anche probabile che possa ritenerlo troppo leggero o troppo fragile per il suo gioco.

Anche secondo gli esperti di Sisal, però, non è impossibile che Dybala arrivi a Milano. Il passaggio dell’argentino all’Inter si gioca a 5. Certo, per gli scommettitori appare molto più probabile la pista Albert Gudmundsson, proposto a 2 su Goldbet come nuovo giocatore dell’Inter. Gli scommettitori non escludono poi un nome a sorpresa. Sisal pagherebbe 3 qualora arrivasse Reus a Milano.

Che a Dybala piacesse l’idea di trasferirsi in nerazzurro non è un mistero per nessuno. Probabilmente, quando è saltato l’accordo del rinnovo con la Juve per il rinnovo, ha parlato con Marotta per avere di più e giocare con l’Inter. A quel punto, però, Marotta r si è tirata indietro e lui ha dovuto accettare quello che ha trovato, cioè la Roma.