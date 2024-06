Incassati già 14 milioni: l’annuncio con la nuova maglia

Accordo con Betsson chiuso da settimane per il primissimo afflusso monetario nelle casse nerazzurre derivante da sponsorship, seguirà la presentazione delle divise per la stagione 2024/2025

L‘Inter avrà pur cambiato facciata, con Oaktree in piena facoltà di esercitare la propria gestione dopo l’addio di Steven Zhang alla guida del club, ma l’animo nerazzurro non è cambiato affatto. Così come non sono affatto mutati gli obiettivi comuni che già da tempo si stavano perseguendo con la massima disponibilità ed attenzione, da parte di tutte le sedi coinvolte nel mondo nerazzurro.

A partire dalla squadra e il tecnico Simone Inzaghi, prossimo al rinnovo ufficiale, passando poi per l’amore dei tifosi e la fiducia della vecchia dirigenza rinnovata soltanto sotto alcuni particolari aspetti. L’innesto di Giuseppe Marotta a presidente aumenta di fatto le responsabilità dell’uomo chiave del successo degli ultimi anni, accompagnato dal solito team di esperti del settore che continueranno a lavorare duramente verso l’espansione del brand a livello globale. Questa è una promessa fatta dalla stessa proprietà statunitense che a mezzo di propri funzionari, in ausilio a quanti sono già presenti nell’Inter, dovrebbero proiettare il club al pari di altre realtà europee molto forti.

Fra gli elementi chiave di questo successo extra-campo c’è senza dubbio il fattore coinvolgimento del pubblico e dei tifosi, da sempre parte attiva del processo calcistico globale. Ma anche gli sponsor, ormai, rivestono un ruolo estremamente importante per la salute finanziaria e per le relazioni con altre realtà sul mercato.

Betsson-Inter, annuncio contemporaneo alle nuove divise stagionali

Per questo motivo l’Inter ha deciso di investire le proprie energie nel raggiungimento di un accordo cospicuo con Betsson Sport, del quale avevamo già parlato nelle settimane precedenti.

Da questo accordo silente, non ancora ufficializzato, il club avrebbe già messo in tasca circa 14 milioni di euro parte corrispondenti a metà dell’importo complessivo ipotizzato. Da ciò il nuovo sponsor ne dovrebbe ricavare il premio immagine sul fronte delle nuove divise nerazzurre, a loro volta destinate ad esser presentate in via ufficiale proprio nelle prossime settimane in corrispondenza dell’avvio della nuova stagione sportiva.

A beneficio di quanti si fossero persi i primissimi leak sull’aspetto delle nuove divise, l’Inter ha affidato a Nike il compito di aggiungere un tocco di design ancora più moderno e accattivante, caratterizzato dalle solite strisce nerazzurre verticali a maglia stretta accompagnate da altre oblique lato spalla sinistra. Il tutto verrà poi impreziosito dal logo dell’Inter a tinte dorate sovrastato dalla doppia stella, poco distante dallo Scudetto tricolore dei Campioni d’Italia.