Zero possibilità per l’Inter: accordo totale col Real Madrid

Altro affondo del Real Madrid per il talento argentino del River Plath che ha impressionato tutti, ora Mastantuono è vicino alla firma. Niente da fare per l’Inter nella corsa fra le big

L’evoluzione del calcio moderno passa soprattutto fra i suoi protagonisti e sempre più giovani talenti tendono a compiere salti importanti verso grossi palcoscenici ben prima di quanto si facesse in passato. Basti pensare a chi come Lamine Yamal o Arda Guler siano riusciti a rompere i sigilli anagrafici nel campionato de La Liga, rispettivamente con le maglie di Barcellona e Real Madrid.

Di esempi se ne potrebbero fare ancora e prossimamente se ne aggiungeranno molti altri, nel concreto, al calcio europeo: buona parte saranno di provenienza sudamericana, laddove le fucine di Argentina e Brasile svettano su tutte le altre per qualità e livello di preparazione.

Fra questi diamanti grezzi in ascesa anche l’Inter, dal canto suo, ne ha adocchiato qualcuno. La dirigenza nerazzurra ha tentato di stringere relazioni fruttuose con le controparti nei luoghi d’interesse a mezzo del solito lavoro di prospettiva di Javier Zanetti che da sempre supera la barriera delle responsabilità di vice-presidente e si veste di quelle da osservatore speciale, soprattutto in terra natia. A dimostrazione di quanto il club abbia ancora voglia di investire sul calcio sudamericano che per decenni ha caratterizzato la propria storia vincente.

Il portiere Bento dell’Athletico Paranaense è stato per settimane etichettato come una delle priorità del mercato nerazzurro nonostante i costi proibitivi per l’operazione promessi dal club brasiliano abbiano arrestato l’entusiasmo nerazzurro e abbiano costretto la dirigenza a valutare delle alternative più economiche.

Mastantuono vicinissimo al Real, altro che Inter: Perez punta ad abbassare il costo dell’operazione

Di recente però era trapelato interesse anche per il giovane centrocampista sedicenne Franco Mastantuono, uno dei tanti che il River Plate ha fatto crescere con l’obiettivo di puntare i riflettori addosso a lui prima del tempo.

Già record-breaker per esser stato il più giovane marcatore della storia del River a segnare un gol in campionato, battendo un certo Javier Saviola, Mastantuono non è nuovo a giocate brillanti e fa parte da tempo nella cerchia dell’Under-17 argentina di Demichelis.

Tutto ciò ha fatto crescere il valore della clausola rescissoria a circa 45 milioni di euro che per l’Inter rappresentano uno scoglio enorme da superare: motivo per cui è il Real Madrid di Carlo Ancelotti a voler fare ancora la voce grossa. Sebbene potrebbero arrivare ad una soluzione rapida per anticipare la concorrenza pagando la clausola, Florentino Perez preferirebbe comunque raggiungere un accordo con il River per la cessione standard a prezzo ridotto visto che – per regolamenti d’espatrio – Mastantuono potrebbe raggiungere l’Europa soltanto al compimento del diciottesimo anno d’età.