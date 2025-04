Florentino Perez lo vuole al Real Madrid: pronti oltre 80 milioni per l’Inter

Dai nerazzurri alle Merengues, l’offerta che ha in mente Florentino Perez fa tremare i nerazzurri: tutti i dettagli

Ci sono storie di mercato che nascono e muoiono nel giro di poche settimane. E poi esistono apprezzamenti, stime e corteggiamenti che partono da lontanissimo, possono durare pure anni.

In questo caso le protagoniste di un clamoroso scenario di mercato rischiano di essere Inter e Real Madrid. Da un lato i nerazzurri, reduci da una stagione strepitosa. D’altro canto in quel di Madrid c’è tantissima delusione, soprattutto per quanto accaduto in Champions League.

Le critiche aspre a Carlo Ancelotti, la sempre più probabile rivoluzione a cui i vertici delle ‘Merengues’ stanno pensando potrebbero portare ad un clamoroso scippo ai danni dell’Inter. Il pilastro di Simone Inzaghi, ad oggi, è una priorità di Florentino Perez, pronto ad un enorme sacrificio pur fargli vestire la camiceta blanca.

Inter, che mazzata: il Real si prende il big

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ porta all’attenzione del mercato, in vista dell’estate, il nome di Nicolò Barella. Sembrerebbe poter essere proprio l’ex Cagliari uno dei primi regali di Perez ai tifosi del Real Madrid, in mesi nei quali è prevista una vera e propria rivoluzione.

In attesa di capire se Ancelotti dirà addio (al momento pare l’ipotesi più probabile), dopo lo scivolone in Champions contro l’Arsenal è tempo di chiudere nel migliore dei modi l’annata prima di dedicarsi al mercato. Barella, però, è un chiodo fisso di Florentino Perez che già mesi fa aveva sondato il terreno per un eventuale assalto in sede di mercato. Ora la faccenda si fa seria perché nonostante la volontà dell’Inter di tenersi stretto il suo gigante a centrocampo, una super offerta da Madrid potrebbe rimescolare le carte.

Oltre 80 milioni di euro la richiesta della dirigenza di Viale della Liberazione, una cifra che non spaventa affatto il Real Madrid pronto a più di un importante investimento in ottica futura. E Barella, in un centrocampo che ha mostrato limiti importanti dopo l’addio al calcio di Toni Kroos, potrebbe essere la scelta perfetta per i ‘Blancos’.

Barella-Real Madrid: cifre e dettagli

Nonostante il legame affettivo e contrattuale (Barella ha firmato la scorsa estate fino al 30 giugno 2029) una chiamata dal Real Madrid potrebbe anche convincere il calciatore alla sua prossima ambiziosissima avventura in terra spagnola.

Almeno questa la speranza di Florentino Perez, coi tifosi del Real che già sognano l’arrivo del talento azzurro nei mesi estivi. Barella a Milano è uno dei calciatori più pagati con 7 milioni a stagione, secondo solo a capitan Lautaro Martinez a 9. Le ‘Merengues’ non farebbero troppa fatica a garantire un ingaggio a doppia cifra al campione italiano.

A tal proposito Barella in questa stagione ha collezionato già più di 40 presenze tra campionato e coppe. Numeri da vero top, conditi da prestazione da gigante inamovibile nel centrocampo nerazzurro. Staremo a vedere ma l’insidia che arriva da Madrid potrebbe costringere l’Inter ad una dolorosa cessione, per fare cassa e reinvestire sulle entrate.