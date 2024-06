‘Allarme’ infortunio Zielinski: l’annuncio è immediato

Affaticamento muscolare per il centrocampista polacco impegnato con la Nazionale ad Euro 2024 e promesso all’Inter, niente di grave e dichiarazioni rassicuranti sulle sue condizioni attuali

Col fischio d’inizio dei giochi estivi di Euro 2024 in Germania tanti dei protagonisti che fino a questo momento hanno vestito in campionato la maglia dell’Inter hanno risposto alle chiamate delle rispettive rappresentative nazionali con l’obiettivo di far bella figura, imporsi e puntare alla vittoria finale dell’ambita competizione. Lo stesso può dirsi di quanti sono invece proiettati da qui ai prossimi giorni verso l’avvio della medesima edizione quadriennale di Copa America.

Fra questi però non spiccano per importanza soltanto quanti fanno effettivamente parte del gruppo di Simone Inzaghi ma anche chi si aggregherà ad esso intorno agli inizi di luglio, in concomitanza con l’apertura dei battenti della sessione di mercato. Trattasi di Piotr Zielinski, cercato e voluto con insistenza dall’Inter per completare il reparto di centrocampo a mezzo di un’operazione senza esborso economico, di provenienza dal Napoli.

Il calciatore polacco ha esordito qualche giorno fa contro l’Olanda nella prima giornata del Girone D di appartenenza, trovando però un risultato spiacevole che di fatto complica la rincorsa alle prime due posizioni. Come se non bastasse, proprio nei minuti finali della partita intorno al 78′ di gioco, il calciatore ha accusato un fastidio muscolare tanto pungente da chiedere immediatamente la sostituzione. Al suo posto è entrato Piotrowski. Se in un primo momento si era ipotizzato che potesse trattarsi di qualcosa di duraturo, Zielinski ha tenuto a rassicurare tifosi e addetti ai lavori sulle sue condizioni.

Nessuna preoccupazione, Zielinski rassicura: “Solo stanchezza”

“Non ho problemi, ero semplicemente molto affaticato. Pensavo di avere almeno altri cinque minuti di energia, poi ho provato a fare un’accelerazione e ho percepito qualcosa. Sapevo di dovermi fermare così da evitare complicazioni”, ha raccontato con sincerità.

La sua è stata più che altro una mossa preventiva. Ne sarà felice sia il reparto medico della Nazionale polacca che la stessa Inter, visto che non manca molto all’annuncio ufficiale sul passaggio di consegne in nerazzurro. “Per noi è stata comunque una bella partita”, ha poi aggiunto il calciatore puntualizzando sugli aspetti positivi del gioco polacco contro una delle strafavorite alla vittoria della competizione. “È stata una buona prova e loro hanno faticato per ottenere i tre punti, ora una vittoria può slanciarci. Faremo di tutto contro l’Austria. Crediamo molto in Robert (Lewandowski, ndr)”, ha infine concluso. Spazio dunque al campo per la seconda sfida in programma.