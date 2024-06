Proposto anche all’Inter, ma va alla Lazio: chiusura a 12 milioni

Biancocelesti pronti ad accogliere alla propria corte il bomber che nei mesi scorsi è stato accostato anche al club meneghino. Ecco di chi si tratta

È in arrivo un nuovo affare in entrata in casa Lazio. Questa volta si tratta di un centravanti che ha già lasciato il segno nel campionato di Serie A tanto da essere stato proposto non molto tempo fa anche all’Inter, club alla ricerca di nuove pedine per il proprio reparto avanzato.

La volontà della squadra neo Campione d’Italia è infatti quella di accogliere alla propria corte un nuovo elemento offensivo, nello specifico una seconda punta in grado di saltare l’uomo e di concedere un po’ di fiato in tanto in tanto a Lautaro Martinez, centravanti chiamato a compiere gli straordinari nel corso della passata stagione. Era e resta quello di Albert Gudmundsson, a tal proposito, il nome che piace più di tutti in casa nerazzurra per quella determinata zona di campo anche se, come già anticipato, una nuova candidatura è finita per trovar posto dalle parti di Viale della Liberazione nelle settimane scorse.

Trattasi di Boulaye Dia, prima punta che ha rotto da tempo con la Salernitana e che è finita per essere offerta tramite agenti proprio all’Inter, club che d’altra parte ha detto no a questa stessa offerta in quanto non interessata. Discorso totalmente differente per la Lazio, società che è ora ad un passo dal chiudere per il classe ’96, chiamato a lasciare la Campania tra sole poche settimane.

Lazio in chiusura per Dia: il senegalese era stato offerto all’Inter

Facendo riferimento a quanto raccontato da ‘Il Messaggero’ in queste ultime ore, Boulaye Dia è pronto a dire sì alla Lazio, club al quale si accaserà ben presto anche un altro elemento di attuale proprietà della Salernitana, quale Loum Tchaouna.

La medesima fonte riferisce infatti che il seguente affare non è per niente lontano dalla chiusura, coi biancoceleste chiamati a versare una cifra compresa tra i 10-12 milioni di euro nelle casse della formazione campana per l’acquisto a titolo definitivo del forte centravanti senegalese, che dopo aver messo a registro 16 reti e 6 assist nella regular season 2022-23 ha poi rotto in maniera definitiva col club attualmente presieduto da Danilo Iervolino soltanto nella passata stagione, giunta da poco al termine. È cosa ormai fatta, dunque, l’arrivo del classe ’96 (che ha chiuso la scorsa annata con soli 4 gol) nella Capitale.