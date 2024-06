Si accende il mercato, blitz in sede Inter: “Abbiamo parlato di Frattesi”

Frattesi è sbarcato all’Inter l’estate scorsa per circa 33 milioni bonus esclusi. Il suo contratto scade a giugno 2028

De Rossi lo vorrebbe la Roma, dove è calcisticamente cresciuto, Simeone all’Atletico Madrid. Il mercato attorno a Frattesi è rovente, a conferma che la scorsa stagione è stata più che positiva nonostante il non grande spazio che gli ha concesso Simone Inzaghi. Del resto panchinare gente come Barella e Mkhitaryan sarebbe difficilissimo, se non impossibile, per qualsiasi allenatore.

Vedremo cosa accadrà nella prossima, che a meno di colpi di scena sarà per Frattesi ancora a tinte nerazzurre. Già, perchè il club di Oaktree non ha alcuna intenzione di privarsene, a meno naturalmente di proposte irrifiutabili. Ovvero? Minimo 50 milioni di euro, considerato che ne sono stati investiti 33 bonus esclusi per strapparlo al Sassuolo.

Il mercato è ‘liquido’, per cui non si può escludere nulla. Specie in caso di rendimento importante a Euro 2024… Intanto oggi il suo agente Beppe Riso è stato in sede: “Abbiamo parlato di Frattesi – ha detto ai cronisti presenti in viale della Liberazione dopo il summit con la dirigenza interista – anche se in generale e non di mercato“, ha precisato lo stesso procuratore del classe ’99.

Riso rappresenta pure altri calciatori di proprietà nerazzurra, uno di è questi è Gaetano Oristanio che è il nome scelto dal Genoa nell’ambito dell’operazione Martinez. Ma la mezz’ala “piace anche al Venezia e ad altre squadre”, ha aggiunto Riso il quale ha negato di aver parlato proprio di Oristanio col Ds del Venezia presente pure lui in sede.

Inter, da Oristanio a Tessman e Stankovic: incontro col Ds del Venezia

“Oristanio ci interessa, ma è ancora presto”. Il Direttore sportivo dei lagunari, Filippo Antonelli, ha confermato il gradimento per il giovane centrocampista nerazzurro reduce dalla positiva esperienza in prestito al Cagliari, il quale non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Secondo ‘Sky Sport’ il Venezia è pronto a prenderlo a titolo definitivo: “Ma di lui ho parlato con Ausilio e non con l’agente”, ha sottolineato il dirigente del Venezia che sta trattando col suo collega interista la possibile cessione (arriverebbe ad Appiano nel 2025) dello statunitense Tessmann.

“Tessmann è stato uno degli argomenti, ma non l’unico“, ha evidenziato Antonelli che a Venezia potrebbe portare più di calciatore dell’Inter. Oristanio a parte, piacciono molto infatti Valentin Carboni e Filip Stankovic. Decisamente più facile l’operazione per il portiere classe 2002 che ha disputato una buona stagione alla Sampdoria. In casa Inter si ha grande considerazione del figlio del grande ex Dejan, di conseguenza l’obiettivo del club è quello di non perdere la proprietà del cartellino.