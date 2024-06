Esplode il ‘caso’ Frattesi: c’è uno scenario clamoroso

È stato uno dei peggiori in campo contro la Spagna, e ora sembra aver problemi anche all’Inter: esplode il caso Frattesi

Meno di una settimana fa, interrogato dalla stampa a proposito del suo ruolo marginale all’Inter in evidente contrasto con la sua titolarità in maglia azzurra, Davide Frattesi si era mostrato sereno. Con una risposta perfetta dal punto di vista diplomatico, il centrocampista aveva detto di essere felice del suo minutaggio in nerazzurro.

Per l’ex Sassuolo, Simone Inzaghi fa bene a utilizzarlo in un certo modo, ovvero a farlo partire raramente dal 1′ e a sfruttarlo da elemento per recuperare tramite assalti le partite in bilico. I risultati ottenuti nella stagione appena conclusa sembrano confermare la versione di Frattesi. Eppure, c’è chi sospetta che simili dichiarazioni abbiano un peso meramente formale.

Nella realtà dei fatti, Frattesi sarebbe scontento del proprio minutaggio e, consapevole di poter ottenere la titolarità altrove, starebbe considerando un clamoroso addio. In pratica Frattesi vorrebbe giocare di più. Ecco perché si sta parlando di un colloquio fra il suo agente e Ausilio.

In Nazionale, finora, è stato un protagonista: se l’Italia è arrivata all’Europeo è anche grazie ai goal di Frattesi. Contro l’Albania e la Spagna non ha brillato. Ciò non toglie che sia per Spalletti un giocatore su cui puntare. In un certo senso, il gioco del tecnico toscano sembra molto più adatto al centrocampista rispetto a quello proposto da Inzaghi.

L’importanza del centrocampista per l’Inter e la Nazionale

Frattesi è un giocatore prezioso. Lo ha dimostrato in azzurro ma anche all’Inter: con i suoi movimenti crea non solo i presupposti per essere pericoloso ma anche per dare ritmo alla squadra. Fondamentalmente il centrocampista dell’Inter non è un giocatore di grande tecnica: il suo meglio lo dà grazie alla grinta e all’intelligenza tattica. Ma a Inzaghi più che i tagli profondi nella zona del terzino avversario e del pressing continuo interessano gli scambi veloci e le verticalizzazioni, cose che l’ex Sassuolo non ha nelle sue corde.

Ieri, a viale della Liberazione, c’è stato un summit tra Giuseppe Riso e il ds nerazzurro Piero Ausilio. I due hanno parlato di Oristanio, il giovane tesserato nerazzurro che, dopo il prestito al Cagliari, potrebbe finire come contropartita tecnica al Genoa o al Venezia. Secondo quanto trapelato, però, Risa avrebbe anche voluto ragionare dell’impiego di Frattesi. Anzi, c’è chi si dice sicuro che il centrocampista della Nazionale sia stato il tema principale trattato nel summit.

L’indiscrezione ha trovato conferma quando all’uscita dalla sede del club, Riso ha ammesso di discusso con il ds nerazzurro della situazione dell’ex Sassuolo. Frattesi, secondo il suo procuratore, avrebbe molte offerte. Ma la discussione non avrebbe mai toccato direttamente il tema mercato. Di cosa si è parlato, quindi?

Secondo il Corriere dello Sport, Riso avrebbe fatto presente al club che Frattesi vorrebbe giocare di più: il ragazzo non avrebbe intenzione di affrontare un’altra stagione da rincalzo, anche perché con la concorrenza di Zielinski potrebbe trovare ancora meno spazio. E da un lato è un bene che il giocatore dimostri questa voglia e che abbia deciso di parlarne direttamente alla società.

Com’è scoppiato il caso Frattesi

Per ora, il centrocampista originario di Borgata Fidene non si è mai lamentato a favore di telecamere e si è sempre messo a disposizione. Eppure c’è chi teme che possa presto nascere un caso Frattesi, ma la voglia di manifestare il pensiero del calciatore, che ha già fatto qualche pensiero in vista della prossima stagione.

La preoccupazione di Frattesi è lecita. Mkhitaryan, nonostante l’età, è considerato da Inzaghi un intoccabile. Dal mercato è arrivato Zielinski. E presto l’Inter potrebbe anche investire su un giovane: Tessmann del Venezia (l’obiettivo per cui il club sembrerebbe intenzionato a sacrificare proprio Oristanio).

Dal punto di vista tattico, per Inzaghi, Frattesi è la riserva di Barella. Ciò significa che non si trova davanti un giocatore qualsiasi ma un perno fondamentale del gioco nerazzurro, un intoccabile. Il caso Frattesi porterà a una clamorosa cessione? L’ipotesi sembra remota. Malgrado le ultime dichiarazioni, non sembra che Riso abbia in mano delle offerte concrete. Il centrocampista piace in Premier e alla Roma, ma costa troppo caro, specie per il mercato italiano.