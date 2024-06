25 milioni per il sì del presidente: torna di corsa all’Inter

Un ex nerazzurro è pronto a lasciare la sua attuale squadra in estate, ecco di chi si tratta

La volontà della dirigenza dell’Inter è quella di mettere nelle mani del tecnico Simone Inzaghi una squadra ancor più competitiva rispetto a quella potuta ammirare nel corso della passata stagione. Di fatto, l’intenzione di Marotta, Ausilio e soci è quella di regalare all’ex allenatore biancoceleste un portiere, un centrale di difesa dall’età futuribile, un giovane centrocampista, una seconda punta e magari anche un nuovo laterale di destra.

A complicare le cose è infatti l’accordo che lega Denzel Dumfries al club di Viale della Liberazione sino a giugno 2025, ragion per cui il laterale olandese viaggia sempre più spedito verso laddio in estate da Milano. Erano e restano quelli di Aaron Wan-Bissaka, Amar Dedic ed Emil Holm i principali nomi finiti sul taccuino dei nerazzurri per quella stessa zona di campo, anche se in realtà è quello di Raoul Bellanova uno dei profili che più stuzzica la squadra neo Campione d’Italia.

A distanza di un anno, il club meneghino si è detto ora convinto delle prestazioni offerte sul campo in maglia Torino dal classe ’00, pedina che l’Inter avrebbe potuto riscattare circa 365 giorni fa. Così non è stato, con l’ex Cagliari che a quel punto ha preso un volo con destinazione Piemonte. L’intento della formazione granata è però quello di cedere il forte laterale made in Italy già nelle prossime settimane, visto e considerato che il presidente Urbano Cairo ha intenzione di assicurarsi un bel gruzzoletto tramite la cessione del 24enne nato a Rho.

Torino pronto a cedere Bellanova: Inter e Roma lontane, possibile futuro in Premier per l’ex Cagliari

La formazione del neo tecnico Paolo Vanoli (ex collaboratore di Antonio Conte ai tempi dell’Inter) ha deciso di disfarsi di Raoul Bellanova già in estate, naturalmente con l’intento di fare cassa.

A tal proposito, l’Inter figura tra quelle società che continuano a osservare con attenzione la situazione legata al futuro del classe ’00, tifosissimo del club di Viale della Liberazione sin da bambino. A complicare le cose è però la valutazione raggiunta dall’ex Atalanta e Cagliari, che a sua volta non lascerà Torino per meno di 25 milioni di euro, cifra a questo punto inaccessibile non soltanto per la squadra neo Campione d’Italia ma anche per la Roma, altro sodalizio mostratosi più che ingolosito alla sola idea di provare a ingaggiare l’attuale numero 19 dei granata. Così facendo, dunque, il futuro di Bellanova potrebbe essere in Premier League.