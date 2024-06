Fiorentina-Inter da 40 milioni: operazione senza senso

I nerazzurri dicono no all’affare in entrata in casa Viola. Fin troppo elevata la richiesta della formazione toscana per un proprio tesserato, ecco di chi si tratta

L’Inter è a caccia di nuove pedine da poter regalare al proprio tecnico Simone Inzaghi in estate. La volontà della dirigenza nerazzurra è infatti quella di mettere nelle mani dell’ex allenatore biancoceleste una squadra ancor più competitiva rispetto a quella potuta ammirare nel corso della passata stagione. Un portiere, un centrale di difesa, un giovane centrocampista, una seconda punta e un nuovo laterale di destra. Sono questi, sostanzialmente, i rinforzi domandati dall’attuale condottiero del club meneghino.

A pesare è l’accordo che lega Denzel Dumfries alla società di Viale della Liberazione sino a giugno 2025. E’ questa la ragione per cui il laterale olandese finirà per cogliere ben presto le proprie valigie da Milano in caso di mancato accordo per il rinnovo, scenario congelatosi totalmente al momento. C’è infatti un milione di distanza tra la richiesta del classe ’96 e l’offerta posta sul tavolo dall’intera dirigenza interista, motivo per cui Marotta, Ausilio e soci hanno incominciato a guardarsi attorno già da diversi mesi.

Quelli di Aaron Wan-Bissaka, Amar Dedic, Emil Holm e Michael Kayode i nomi che sono finiti per essere presi in considerazione dalla squadra neo Campione d’Italia per quella stessa zona di campo, anche se in realtà proprio l’attuale numero 33 della Fiorentina è un profilo che non intriga più come una volta in casa nerazzurra, complice naturalmente l’elevata valutazione che ne fa la Viola del proprio laterale di destra.

L’Inter si tira fuori dalla corsa per Kayode: zero margini di chiusura per i nerazzurri

Il club di Viale della Liberazione ha deciso di rinunciare una volta per tutte all’acquisto di Michael Kayode, in ottica naturalmente del sempre più probabile addio di Denzel Dumfries, destinato a lasciare Milano in estate visto l’accordo che lo lega alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi per un solo altro anno.

A pesare è l’eccessiva richiesta della Fiorentina, club che a sua volta non lascerà andare il proprio numero 33 per meno di 40 milioni di euro, cifra praticamente inaccessibile per i nerazzurri e che proprio questi ultimi non spenderebbero mai e poi mai per un laterale di destra. Ammontano a 37, per il resto, le presenze accumulate nella passata stagione dal giovane classe ’04, in grado di mettere a registro anche 1 rete e 4 assist.