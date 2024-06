Calhanoglu al Bayern: l’offerta per il via libera dell’Inter

In un solo caso i nerazzurri prenderebbero in considerazione la possibilità di cessione di Calhanoglu, intanto il Bayern continua a sondare il terreno in preparazione ad un eventuale colpo

Detta i tempi, cuce il gioco, segna laddove serve ed ha persino imparato a rientrare in difesa con efficacia. Tutto questo è Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, protagonista con il resto della squadra nerazzurra del grande percorso compiuto in stagione e culminato con il raggiungimento del titolo di Campione d’Italia.

Ora il calciatore è impegnato con la Nazionale Turca di Vincenzo Montella ad Euro 2024, nella speranza di portare a casa una meritata qualificazione al prossimo step della competizione nonostante le difficoltà di un girone insidioso. Lì, fra i campi di Germania, l’idea che uno del suo calibro possa ancora influire sul gioco turco continua a prendere piede soprattutto a distanza di un solo turno di separazione fra l’ascesa e il baratro. E intanto, vista l’importanza che riveste sia per Montella che per Simone Inzaghi in nerazzurro, molti club lo seguono con attenzione per capire in quale misura potrebbe esser possibile affrontare con l’Inter dei discorsi di mercato più avanzati di semplici sondaggi conoscitivi.

I nerazzurri hanno comunque fatto capire di non volersi sbarazzare di Calhanoglu tanto facilmente perché sarebbe complicatissimo trovare in questa fase della stagione, con scarso preavviso, un buon rimpiazzo che non sia il già presente Kristjan Asllani. Del resto il turco è arrivato in nerazzurro qualche anno fa a parametro zero rappresentando una scommessa perfettamente centrata, in Europa ve ne sono davvero pochi come lui. Ma d’altro canto, il mercato talvolta chiama con insistenza se alle porte della sessione estiva dovessero trapelare spiragli d’affare ingenti.

Bayern Monaco pazzo di Calhanoglu, per l’Inter vale almeno 60 milioni

A tenere incollati gli occhi su Calhanoglu di recente c’è stato e continua ad esserci il Bayern Monaco, sospinto dal desiderio di portare in squadra un regista basso che possa differenziarsi dal resto dell’assetto di centrocampo di cui disporrà Vincent Kompany.

Non è ancora chiaro se il club bavarese si spingerà ben oltre le mere speculazioni eppure l’Inter deve prendere in considerazione anche questa evenienza, facendosi trovare pronta e repulsiva. Nessun affare per il cartellino di Calhanoglu potrebbe esser portato avanti senza dare un grande peso specifico al suo costo: è arrivato gratis dal Milan ma ha riacquistato parte del perduto valore nel giro di pochissimi mesi, andando a toccare cifre al di sotto delle quali la dirigenza nerazzurra procederebbe soltanto in direzione di un netto rifiuto. Al momento si parla di almeno 60 milioni di euro come cifra-limite. Soltanto in questo caso l’Inter potrebbe aprire davvero alla cessione, nel nome del buon tornaconto del player trading fruttuoso in totale plusvalenza.