Inter-Manchester City, affare a sorpresa: 12 milioni sul tavolo

Avvenuto un incontro con l’agente a cui è stata fatta una nuova proposta contrattuale. Guardiola lo vuole al City, i dettagli

Il Manchester City pronto a fare spesa in Serie A. Pep Guardiola sarebbe un estimatore del calciatore messosi in luce nella stagione che si è da poco conclusa. I ‘Citizens’ sono al lavoro per accontentarlo, avendo già messo sul tavolo circa 12 milioni di euro.

Gli inglesi sono a caccia di un portiere, con Guardiola che ha fatto il nome di Mandas. Il greco piace anche all’Inter, in particolare a Inzaghi, tuttavia strapparlo alla Lazio appare molto complicato. Secondo ‘Il Messaggero’, il club di Lotito si è opposto fermamente all’offensiva del City, in particolare all’offerta da circa 12 milioni di euro.

Ad oggi il club biancoceleste non intende privarsi del portiere 22enne, pagato appena 1,3 milioni nel settembre 2023. Alla sua prima stagione alla Lazio, l’ex Ofi Creta ha avuto un rendimento al di sopra delle attese, non facendo rimpiangere Provedel quando ha dovuto sostituirlo perché infortunato.

Da vedere se il Manchester City tornerà o meno a bussare alla porta dei capitolini, che intanto attraverso il Ds Fabiani hanno formulato all’agente una proposta di rinnovo fino a giugno 2029 con un nuovo ingaggio da 800mila euro l’anno.

La Lazio potrebbe aprire solo alla cessione in prestito (in qualche club di medio-piccolo cabotaggio per farlo giocare con regolarità) di Mandas, che invece l’Inter non considera una priorità per l’eredità di Sommer. Lo era Bento, poi l’Athletico Paranaense ha alzato la posta costringendo Ausilio e soci a virare su Martinez del Genoa. Oristanio preferisce il Venezia, per cui l’affare coi liguri ha subito un rallentamento e potrebbe comprendere un’altra contropartita.