Inzaghi ora batte i pugni, lo vuole a tutti i costi: Inter, affare da 25 milioni

Pensieroso per le voci attorno al futuro di Hakan Calhanoglu, il tecnico nerazzurro insiste per un nome già presente in agenda

In casa Inter il primo weekend estivo è stato squarciato dalla notizia di un clamoroso flirt che sarebbe in atto tra Hakan Calhanoglu – una delle scoperte più lungimiranti di Inzaghi in termini di nuovo ruolo da occupare in campo – e il Bayern Monaco.

Il club tedesco si è mostrato molto interessato al tuttocampista ex Milan: l’entourage del calciatore avrebbe avviato il dialogo consapevole che per meno di 70 milioni – questo il prezzo fissato da Beppe Marotta – Calhanoglu non si muoverà da Milano.

In attesa di capire se, magari dopo Euro 2024, si concretizzerà il clamoroso trasferimento, che priverebbe i nerazzurri di uno del leader tecnici più importanti dell’intera rosa, proseguono senza sosta i sondaggi esplorativi su altri profili.

L’eventuale arrivo di alcuni di questi è strettamente legato ad altre probabili partenze. In alcuni casi si tratta di giocatori che già nello scorso mercato estivo hanno rischiato a più riprese la cessione: è il caso di Denzel Dumfries, corteggiato da tempo da alcune società di Premier e rimasto a Milano fondamentalmente perché la cessione remunerativa, quella che ha di fatto finanziato la campagna acquisti di 12 mesi fa, è stata quella di Andre Onana, passato allo United per poco più di 50 milioni.

Con un rinnovo di contratto – l’accordo scade a giugno 2025 – che ancora langue, l’ex PSV è sempre più vicino all’addio. Nessun problema, fanno sapere dagli uffici di Viale della Liberazione: il sostituto dell’olandese sarebbe già stato trovato.

Inter a tutta su Ndoye: assalto da 25 milioni

Per sostituire Dumfries, l’Inter ha messo da tempo gli occhi su Dan Ndoye, il nazionale elvetico che si è recentemente tolto la grande soddisfazione di segnare ii suo primo gol con la nazionale svizzera al cospetto del gigante tedesco a casa propria. Spina nel fianco dell’undici di Nagelsmann per tutto il match andato in scena a Francoforte, il giocatore del Bologna è richiestissimo anche da altre big della Serie A.

Il neo tecnico della Juve Thiago Motta – proprio colui che ha avuto il merito di far esplodere il calciatore nella straordinaria stagione appena conclusa – spinge per il suo pupillo, ma Simone Inzaghi ha deciso di alzare la voce: se va via Dumfries – e se andasse via anche Calhanoglu – l’allenatore pretende di veder soddisfatte le sue richieste di mercato.

Con 25 milioni – sostanzialmente la cifra che ora l’Inter può legittimamente chiedere per l’esterno olandese – Marotta può convincere la dirigenza del club felsineo a cedere il 23enne. Con buona pace della Juventus, che al momento non sembrano intenzionati ad investire una tale somma per il talentuoso esterno di padre senegalese.