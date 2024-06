Joao Mario torna in Serie A, colpo a sorpresa a centrocampo

L’ex Inter Joao Mario potrebbe non rientrare nei piani del Benfica: possibile ritorno in Italia per il centrocampista

A volte ritornano. Non necessariamente nell’unica società in cui aveva militato in Italia, ma sempre di un ritorno si tratterebbe. Protagonista di una clamorosa tripletta contro quella che, conti alla mano, era una delle migliori difese europee del momento, Joao Mario ha consumato a 4 anni di distanza la sua piccola ‘vendetta’ contro l’Inter, realizzando – proprio lui che non è propriamente un centrocampista prolifico se si eccettua la stagione 2022/23 – tre gol nel giro di 34 minuti.

Accadde tutto nella fase a gironi della Champions dello scorso anno, il 29 novembre, quando la corazzata Inzaghi andò inopinatamente sotto riuscendo poi nella ripresa a completare una rimonta che però portò in dote solo un punto. Un mezzo passo falso, quello del ‘Da Luz’, che fu poi decisivo nel non ottenere il primo posto del Gruppo D. Con conseguente difficile accoppiamento agli ottavi con l’Atletico Madrid, una delle prime classificate degli altri gironi.

Il resto è purtroppo storia per i tifosi interisti, che dovettero ingoiare l’amaro boccone di una beffarda eliminazione patita dalla banda del Cholo ai calci di rigore. Tralasciando l’unica pagina negativa di un’annata trionfale, i sostenitori dell’Inter hanno accolto con curiosità la possibilità, ventilata ora da più parti, del possibile ritorno in Italia del portoghese, che in maglia nerazzurra scese in campo in 69 occasioni (in tutte le competizioni) con 4 gol all’attivo.

Joao Mario, ritorno in Serie A: ecco chi lo vuole

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, nonostante abbia dichiarato (forte di un contratto in scadenza a giugno 2026) di voler restare al Benfica, Joao Mario potrebbe non rientrare nei piani del club delle Aquile. Come se non bastasse – anzi per fortuna del giocatore – alcuni club della Saudi Pro League avrebbero fiutato l’affare. Come per tutti gli altri giocatori provenienti dai campionati del Vecchio Continente, è pronto un contratto milionario e pluriennale per il centrocampista.

Il giocatore però non sembra ancora intenzionato a chiudersi nelle ‘dorate prigioni’ dell’Arabia Saudita, convinto di poter ancora dire la sua nel calcio che conta. Ecco che allora su Joao Mario starebbe emergendo forte l’interesse della Fiorentina, che a centrocampo potrebbe perdere, in un sol colpo, sia Castrovilli che Bonaventura.

Se si concretizzasse la trattativa, il portoghese tornerebbe in Italia a 5 anni di distanza dalla sua ultima apparizione. Chissà che, sotto sotto, non abbia ancora intenzione di giocare un brutto scherzo alla sua ex squadra in una partita di Serie A…