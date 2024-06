Inter, mercato impazzito: scambio alla pari con il Milan

Rigettata la proposta di scambio fra Kean e Saelemaekers, il centravanti bianconero accostato anche all’Inter dovrebbe raggiungere la Fiorentina per 12 milioni

Nel turbinio di emozioni che ha coinvolto le migliaia di tifosi sparsi in giro per la Germania in occasione delle partite conclusive della fase a gironi di Euro 2024, a pochissimo dall’avvio degli ottavi di finale fra cui spicca anche l’Italia per voglia e carattere, non si arrestano le tante voci di mercato che viaggiano sul binario parallelo.

Del resto non appena i giochi europei saranno giunti al termine, spetterà ai club prendere nuovamente lo scettro dello spettacolo all’insegna della programmazione della nuova stagione sportiva. Come noto, l’Inter è in primissima fila in Serie A per riconfermarsi campione anche il prossimo anno e ha già messo in conto qualche colpo di ritocco nei vari reparti a disposizione di Simone Inzaghi.

Mancherebbe soltanto un ulteriore movimento in attacco a seguito dell’uscita di Alexis Sanchez, lì dove Albert Gudmundsson appare ancora l’indiziato numero uno. A fare le sue veci ci potrebbe comunque essere Dan Ndoye, protagonista con il Bologna, nonostante l’interesse del Manchester United. Ma non finisce qui. Perché il club nerazzurro sarebbe stato menzionato in un intreccio di mercato che la vede coinvolta soltanto come terza incomoda, spettatrice silente e osservatrice distante.

Idea Saelemaekers-Kean, priorità Fiorentina per l’attaccante bianconero accostato all’Inter

Stando alle informazioni riportate da ‘Il Corriere della Sera’ l’altro esterno offensivo Alexis Saelemaekers, compagno di squadra di Ndoye nell’ultima stagione vissuta in prestito al Bologna, sarebbe finito nel mirino della Juventus per via della presenza dell’ex allenatore Thiago Motta.

Quest’ultimo lo vorrebbe con sé e sarebbe stata lanciata una proposta di scambio al Milan, proprietario del cartellino del belga, mettendo sul piatto Moise Kean. Il centravanti bianconero – accostato all’Inter di recente come potenziale quarta o quinta risorsa per il reparto offensivo di Inzaghi – tuttavia non piace particolarmente ai rossoneri che avrebbero dunque rispedito al mittente il tentativo d’affondo, puntualizzando che una cessione sarebbe possibile soltanto a mezzo di offerte cash. Di contro, Kean sarebbe oltretutto indirizzato verso la Fiorentina con la quale c’è un’intesa di massima. Se nulla dovesse cambiare, l’ex Everton dovrebbe raggiungere la ‘Viola’ per circa 12 milioni di euro. Nessun coinvolgimento particolare per i nerazzurri, dunque, nei confronti del calciatore.