È fatta, sarà un giocatore dell’Inter: l’annuncio del presidente

Josep Martinez in procinto di firmare con l’Inter; ne ha parlato anche il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, a margine dell’incontro in Lega Serie A

Appena qualche settimana fa era dato come altamente probabile che l’Inter si potesse rifugiare nuovamente nelle prestazioni di Emil Audero in prestito per un’altra stagione dalla Sampdoria, così da donare a Simone Inzaghi una certa continuità anche fra i pali.

Ciononostante quest’ipotesi era comunque legata agli sviluppi di mercato dell’affare Bento, verso il quale la dirigenza nerazzurra aveva riposto grandi speranze come potenziale erede di Yann Sommer. Sfumato il colpo in Brasile per via delle grandi cifre richieste dall’Athletico Paranaense, tuttavia, l’Inter ha dovuto spostare la propria attenzione su delle alternative meno dispendiose ma comunque utili per i progetti futuri. Al di là dei sondaggi svolti nel tempo da Samir Hananovic in giro per l’Europa, a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è piaciuto soprattutto lo spagnolo Josep Martinez sotto contratto con il Genoa.

Il calciatore ha scalzato dal piedistallo Audero avvicinandosi sempre più al prototipo ideale di portiere su cui l’Inter avrebbe voluto investire e i primi contatti fra le parti non sono tardati ad arrivare. Difatti, proprio in contemporanea con la disputa dei giochi di Euro 2024 in Germania, la dirigenza nerazzurra si è data da fare per stringere un accordo preliminare con la controparte ligure sulla base di un versamento da circa 15 milioni di euro comprensivi di bonus.

Zangrillo su Josep Martinez e l’affare Inter: “Ottimo portiere, dispiacerebbe perderlo”

Il calciatore ha sorpreso non poco nella passata stagione di Serie A e si presume che possa offrire spunti interessanti anche in nerazzurro dalla prossima. Certo è che potrebbe essere un’occasione ghiotta per crescere maggiormente anche sotto il profilo personale.

Ne ha discusso anche Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, a margine dell’incontro presso la sede della Lega Serie A. “Leggo che l’operazione sia chiusa, ma il mercato non ha ancora aperto. Dispiacerebbe perderlo perché ha fatto grandi cose, è un ottimo portiere. Noi cercheremo comunque di lavorare con criterio”, ha dichiarato ai media presenti.

Martinez dovrebbe percepire un ingaggio da 1,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni, andando ad occupare dunque in pianta stabile il secondo slot di portiere lasciato vacante da Audero di rientro alla Sampdoria. Confermati, come da pronostici, sia Sommer che Di Gennaro.