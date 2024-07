Incontro in sede con l’agente: grande colpo in prospettiva

Inter interessata alle prestazioni del giovane Leoni di proprietà della Sampdoria, incontro in sede avvenuto ieri fra l’entourage dei fratelli Crnjar e la dirigenza nerazzurra

Prosegue spedita la fase di programmazione della nuova stagione sportiva appena entrata in via ufficiale anche all’interno degli uffici dell’Inter di Viale della Liberazione. Dopo essersi assicurata i rinnovi di contratto di Nicolò Barella e Lautaro Martinez nell’attesa di poter ufficializzare anche quello del tecnico Simone Inzaghi su cui sono riposte grandissime speranze per il futuro, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavora soprattutto per garantire all’intero movimento un ricambio continuo di giovani leve.

Del resto, negli ultimi anni l’operato della formazione Primavera e a seguire di tutti gli altri scompartimenti Under dell’Inter sono stati il fiore all’occhiello della crescita nerazzurra in Italia come in Europa, pareggiando tante altre realtà che da molto più tempo avevano raggiunto i medesimi risultati. Ora la cantera spicca per qualità e lo hanno dimostrato i successi recenti sotto la guida di Cristian Chivu, il quale dopo diversi anni da responsabile tecnico ha alzato bandiera bianca per proseguire la propria carriera altrove.

Il processo non può arrestarsi nonostante il suo addio: investire sui giovani rappresenta ancora uno dei punti cardine delle linee societarie di Oaktree come lo era per Zhang e quindi sono al vaglio diverse opzioni da annettere quanto prima nei ranghi della Primavera. Compresa una sondata di recente dagli osservatori nerazzurri che hanno subito fatto presente quanto potenziale potrebbe esprimere nell’Inter che verrà, a patto che venga prelevato dalla Sampdoria ove ora risiede.

Inter su Leoni, l’entourage ha raggiunto Marotta: chiusura e poi prestito alla Samp

Il giovane in questione è Giovanni Leoni, ventisettenne di ruolo difensore centrale già nel giro della Nazionale Under-19 prelevato dalla formazione blucerchiata dal Padova ove affonda le sue radici calcistiche.

Il baby può esser definito tale soltanto per motivi anagrafici ma non per coraggio e talento messi in campo in Serie B, ove ha fatto registrare 12 presenze nella passata stagione. A tutti gli effetti è nelle idee dell’Inter che proprio nella giornata di oggi ha accolto nella sede di Viale della Liberazione l’entourage di Leoni, capitanata dai fratelli Edoardo e Giacomo Crnjar.

Stando alle ultime informazioni, le parti starebbero valutando le eventuali condizioni per la stretta di mano definitiva, raggiungibile a breve a mezzo di un’operazione d’acquisto che l’Inter potrebbe portare avanti con l’interesse di lasciare comunque nelle mani della Sampdoria per un’altra stagione ancora il suo gioiellino, stavolta in prestito. In ballo nell’operazione potrebbe finirci anche Pio Esposito, o qualche altro baby nerazzurro.