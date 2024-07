“Contatti positivi con l’Inter”: maxi offerta e Carboni ceduto

Il fantasista argentino dell’Inter sarebbe vicino all’accordo con l’Olympique Marsiglia dove è priorità assoluta di mercato, l’Inter ha fissato il prezzo e i contatti fra le parti proseguono spediti

Lanciato come una delle tante risorse a disposizione dell’Inter Primavera prima del salto di qualità in Serie A, il giovane fantasista Valentin Carboni ha da subito messo in mostra tutte le sue qualità distaccando con un buon margine persino il fratello minore, anch’egli parte della cantera nerazzurra.

Nel giro di un paio di stagioni, l’argentino ha destato anche le attenzioni di parecchi club italiani disposti a fare affari con l’Inter ma soltanto a mezzo di operazioni in prestito. Al fine di evitare di privarsi di una risorsa potenzialmente remunerativa sin da subito.

L’esplosione c’è stata nell’arco della passata stagione vissuta al Monza di Raffaele Palladino, con cui ha raggiunto un crescente numero di minuti in campo e risultati di squadra complessivamente soddisfacenti dall’alto del piedistallo da protagonista. Il rientro all’Inter è stato dunque necessario a fine stagione, come voleva il contratto stipulato fra le parti; ora però alla dirigenza nerazzurra sta l’arduo compito di capire cosa ne potrebbe essere di lui nell’immediato futuro.

Carboni all’Olympique Marsiglia, contatti concreti e richieste sui 30 milioni

Premesso che lo stesso Simone Inzaghi lo ha spesso elogiato e potrebbe, con qualche difficoltà legata al ruolo in campo, sfruttarlo per la sua Inter al netto di qualche minuto in meno rispetto all’annata col Monza, tutti gli indizi di mercato lasciano presagire che per Carboni di tratterà di un’altra partenza. Questa volta non si esclude affatto che possa essere a titolo definitivo.

Nelle scorse ore alcune indiscrezioni lanciate da ‘Sky Sport’ hanno trovato conferma dopo che il portale ‘Foot Mercato’ ha promosso l’avvicinamento concreto dell’Olympique Marsiglia verso l’Inter per discutere apertamente del cartellino del calciatore in questione. L’argentino, del resto, sta facendo bene anche con l’Argentina in Copa America alla sua prima convocazione nella rappresentativa maggiore e questo ha stuzzicato l’interesse di Roberto De Zerbi, non certo l’ultimo dei conoscitori del calcio italiano. Stando a quel che è trapelato, l’OM sarebbe adesso pronto ad affondare il colpo nel tentativo di convincere l’Inter per la cessione di uno degli obiettivi prioritari della campagna di rinforzo del club francese. I nerazzurri chiedono comunque non meno di 30 milioni di euro andando altresì a generare una grossa plusvalenza nelle casse societarie.