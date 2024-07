Sostituto Buchanan: colpo a sorpresa, a zero dalla Serie A

La tegola Tajon Buchanan è destinata a cambiare i piani dell’Inter sul calciomercato: l’Inter ha una nuova idea per la fascia, è un colpo a parametro zero

Le necessità sul calciomercato cambiano di giorno in giorno, anche perché spesso si devono fronteggiare eventi nuovi e inaspettati. È il caso di Tajon Buchanan, esterno di prospettiva che Simone Inzaghi stava impostando sulla fascia sinistra, anche se di piede destro, con la capacità di rientrare e creare la superiorità numerica.

È di notizia di ieri sera che il laterale arrivato lo scorso gennaio, però, dovrà stare lontano per almeno quattro mesi, in seguito alla frattura della tibia. Dopo l’intervento chirurgico di domani, dovrà seguire l’iter riabilitativo del caso e l’Inter non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi, per cui resterà in rosa con quattro esterni di ruolo, tra cui Matteo Darmian, spesso impiegato anche come braccetto destro.

Tra le varie ipotesi circolate nelle ultime ore, la certezza è che Marotta e Ausilio cercheranno delle occasioni per rimpolpare quella zona di campo almeno per la prima parte di stagione. Non potrà essere un calciatore dall’esborso importante e neanche un laterale in cerca di un posto da titolare a tutti i costi.

Sostituto Buchanan, occhio a Lazovic: può arrivare a parametro zero

Non va scartata la possibilità che nelle prossime settimane l’Inter possa seriamente pensare di ingaggiare Darko Lazovic. Il contratto dell’esterno con il Verona è scaduto il 30 giugno 2024 e ora è tra gli svincolati. Dalla sua ha la capacità di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e una buona qualità all’assist e al tiro.

Per lui sarebbe una chance niente male, ma Inzaghi avrebbe dalla sua un calciatore che ha comunque totalizzato 268 presenze in Serie A, mettendo a segno 19 gol e 39 assist. L’Inter non lo vedrebbe comunque come un profilo per il futuro, ma un uomo in grado di colmare la lacuna di stretta attualità. Per questa ragione, potrebbe proporgli un contratto annuale, magari riservandosi un’opzione per quello successivo.

Anche per quanto riguarda l’ingaggio, la spesa non dovrebbe essere per nulla alta. La proposta potrebbe aggirarsi sui 700mila euro a stagione più bonus in base alle presenze e al rendimento. A questo punto, vedremo se emergerà lui nella rosa di nomi sul tavolo della società o se Marotta deciderà di puntare su altri profili.