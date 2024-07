Carboni e due giocatori in ballo: l’Inter chiude a 25 milioni

Il gioiello dell’Inter sempre più vicino all’Olympique Marsiglia, affare da almeno 25 milioni con bonus. Intanto la dirigenza considera di investire il ricavato su Gudmundsson o Ndoye

L’impennata vertiginosa delle quotazioni di mercato del giovanissimo fantasista argentino Valentin Carboni, di proprietà dell’Inter ed attualmente impegnato in Copa America con la Nazionale Argentina ove figura anche Lautaro Martinez, sta giovando l’operato della dirigenza nerazzurra sotto l’aspetto dei potenziali ricavi da mettere in tasca nell’arco di questa breve sessione estiva.

Nelle ultime ore si sarebbero altresì intensificati i contatti con l’Olympique Marsiglia, una delle tante pretendenti al cartellino dell’ex Monza su suolo europeo. Ad averlo preso di mira è Roberto De Zerbi rilanciato come nuovo tecnico della formazione francese e potrebbe ben servire per i suoi scopi; dall’altra parte invece per l’Inter sarebbe soltanto un extra inespresso se dovesse restare a disposizione di Simone Inzaghi fino alla fine della nuova stagione sportiva.

Motivo per cui tutti gli indizi lasciano intendere che si potrebbe arrivare all’intesa definitiva nelle prossime ore, sulla base di un’operazione a titolo definitivo che potrebbe portare nelle casse nerazzurra un introito da almeno 25 milioni di euro a cui andrebbero aggiunti i relativi bonus. Con questo gruzzoletto sulle spalle, la dirigenza avrebbe spazio di manovra per fiondarsi su almeno uno dei due principali obiettivi di mercato di questa sessione.

Via Carboni e spazio a Gudmundsson o Ndoye, valutazioni in casa Inter dopo il ko di Buchanan

Il primo fra tutti resta Albert Gudmundsson, ancora sotto contratto con il Genoa nonostante le numerosissime richieste d’ingaggio da parte di altrettante big internazionali. L’Inter è sempre stata sul pezzo, tanto da aver suscitato anche risposte dirette da parte del presidente dei liguri Alberto Zangrillo, dichiaratamente restio a cedere il gioiello islandese per cifre irrisorie.

A questo si è tuttavia aggiunta anche la gravante data dallo stesso presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il quale ha ammesso di non voler affondare il colpo Gudmundsson dopo l’infortunio occorso da Tajon Buchanan in allenamento. Se le priorità fossero cambiate così come appare, allora l’attenzione dell’Inter potrebbe calare definitivamente su Dan Ndoye, di proprietà del Bologna. Il calciatore, dotato di caratteristiche spiccatamente offensive, non disegna il lavoro a tutta fascia e sarebbe dunque un sostituto notevole per tamponare l’assenza del collega di reparto canadese, che resterà sotto i ferri per i prossimi 4-6 mesi.