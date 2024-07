Doppio colpo UFFICIALE: l’Inter ha depositato i contratti

Scalpitano i nuovi acquisti Zielinski e Topalovic, ora a tutti gli effetti nuovi calciatori dell’Inter. Assegnato un preparatore atletico personale per il centrocampista polacco ex Napoli

Non si sono fatti attendere i primissimi movimenti di mercato messi a segno in via ufficiale dall’Inter nelle ultime ore. Trattasi comunque di operazioni concluse con tempistiche differenti nelle settimane e nei mesi passati, per le quali serviva soltanto attendere l’apertura dei battenti della sessione estiva che segnasse l’avvio della nuova stagione sportiva.

All’appello ne mancherebbe soltanto uno, fra quelli certi: la firma di Mehdi Taremi è infatti attesa dopo che quest’ultimo ha svolto le visite mediche con l’entourage medica come da protocollo. Facile intuire chi sono gli altri due, per cui l’Inter ha lavorato duramente. Il primo, giunto dopo una sfilza di missioni d’osservazione nel campionato sloveno ove militava fra le file del Domzale, è proprio Luka Topalovic. Visto come uno dei miglior talenti in circolazione della sua generazione, inserito altresì nella top 60 giovani del calcio mondiale stilata annualmente da ‘The Guardian, il fantasista diciottenne fa un salto di qualità non indifferente. Topalovic prenderà da subito parte al ritiro nerazzurro in programma nelle prossime settimane ad Appiano Gentile, mentre al suo fianco ci sarà anche Piotr Zielinski.

Zielinski e Topalovic sono dell’Inter, il polacco scalpita anche in vacanza

Anche per il centrocampista polacco, reduce da una lunghissima esperienza al Napoli, è giunta infatti l’ufficialità della deposizione del nuovo contratto con l’Inter presso gli uffici della Lega Serie A. Quest’ultimo aveva manifestato da tempo il proprio entusiasmo per la nuova avventura in nerazzurro e continua a far vibrare l’aria con tutto il suo entusiasmo.

Tanto è grande quest’entusiasmo che vuol arrivare a fine luglio con un livello di preparazione molto alto. Secondo le ultime indiscrezioni, non si vuol accontentare di svolgere delle vacanze estive in tranquillità come buona parte dei suoi colleghi in questa fase di svago pre-stagione. Perciò ha portato con sé anche un preparatore atletico personale, con cui svolgerà sessioni di lavoro individuale propedeutiche alla fase di ritiro su menzionata. La nuova Inter prende sempre più forma e si attendono ulteriori risvolti anche in merito al potenziale sostituto di Tajon Buchanan, reduce dall’infortunio in Nazionale.