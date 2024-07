Marcos Alonso a zero, annuncio ufficiale definitivo

Emergenza Inter lungo la corsia esterna destra dopo l’infortunio di Buchanan in allenamento, ora la dirigenza valuta il potenziale sostituto a parametro zero reduce dall’esperienza al Barcellona

La notizia trapelata nelle scorse ore relativa al pesante infortunio rimediato da Tajon Buhanan nel corso della seduta di allenamento con la Nazionale Canadese, in vista del prossimo impegno di Copa America contro il Venezuela, ha stravolto in parte i piani di mercato dell’Inter.

Questo perché il calciatore ex Club Brugge dovrebbe restare a riposo, considerando anche la fase di riabilitazione e preparazione fisica, per diverso tempo. La stima è di circa 4-6 mesi, ma quel che conta è che l’intervento chirurgico sia andato liscio. Nell’attesa del totale recupero delle sue condizioni, nella mente della dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarà balenata almeno per un secondo l’idea di provvedere immediatamente ad un sostituto. Quantomeno per tamponare i mesi d’assenza ed offrire un’altra alternativa valida a Simone Inzaghi nell’arco della prima metà di stagione, costretto più che mai a fare affidamento su Denzel Dumfries e Matteo Darmian.

Fra i nomi segnalati ce non c’è soltanto Ivan Perisic, grande ex della situazione, ma anche Kurzawa e Marcos Alonso. Quest’ultimo nello specifico ha lasciato il Barcellona qualche giorno fa in via ufficiale, dopo aver raggiunto la naturale scadenza di contratto mai entrata nella fase di discussione di rinnovo per motivazioni legate soprattutto alla sua incerta condizione fisica. Anche il terzino destro spagnolo, infatti, non è esente da problemi e acciacchi di natura fisica – soprattutto alla schiena – che lo hanno già attanagliato in passato.

Idea Marcos Alonso ma l’Inter non avanza, Marotta: “Organico molto forte”

Nell’ultima stagione de La Liga, Marcos Alonso ha disputato soltanto 8 partite per un totale di 389′ ed è rimasto lontano dai terreni di gioco per più di metà annata. Oltretutto ha trentatré anni e sotto l’aspetto meramente anagrafico, non è una garanzia a lungo termine.

L’interesse da parte dell’Inter è comunque del tutto limitato e lo stesso Marotta, in qualità di primo portavoce di Oaktree, ha reso noto di non aver intenzione di investire su di lui al momento. “Potremo fare a meno di Marcos Alonso e Gudmundsson al momento, siamo già molto forti”, ha raccontato all’elenco di presentazione dei calendari ufficiali di Serie A. “Dispiace molto per Buchanan. Ora valuteremo soltanto la completezza della rosa, al di là della disponibilità di qualcuno”, ha poi concluso il presidente nerazzurro.