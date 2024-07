Ansia per Frattesi: maxi offerta e addio Inter

Il destino di Davide Frattesi potrebbe cambiare all’improvviso sul calciomercato: una maxi offerta potrebbe cambiare i piani dell’Inter

Nelle ultime ore, il calciomercato dell’Inter ha avuto importanti aggiornamenti. Innanzitutto, c’è stata la tegola dell’infortunio di Tajon Buchanan che potrebbe aver cambiato i piani dei nerazzurri in difesa e per quanto riguarda i piani sugli esterni di centrocampo, e poi c’è il profilo di Alessandro Buongiorno, sempre più vicino al Napoli, ma per cui Marotta e Ausilio potrebbero fare un tentativo in extremis.

Le trattative dei nerazzurri non si fermano alle entrate, anzi per concretizzare altri nuovi acquisti serviranno uscite importanti in grado di finanziare i prossimi colpi. In tal senso, attenzione alle possibili evoluzioni per quanto riguarda Davide Frattesi. Nelle ultime settimane l’agente del calciatore, Beppe Riso, ha avuto diversi incontri con la società nell’ambito di altre trattative, ma ha discusso anche dell’ex Sassuolo.

Inizialmente si è parlato della titolarità del ragazzo, che vorrebbe giocare di più, ma da lì sono partiti i rumors anche sull’interesse della Juve e possibili offerte. Ieri a precisa domanda, lo stesso Riso ha risposto ai cronisti presenti che “Frattesi sarebbe rimasto certamente all’Inter“, ma la realtà è che i nerazzurri ci penserebbero di fronte a offerte molto allettanti.

L’Atletico Madrid piomba su Frattesi: occhio alla maxi offerta

Mentre la Juve è sempre più lontana dal centrocampista e sta tornando con forza su Teun Koopmeiners, oltre a Khephren Thuram, arriva dalla Liga il nuovo interesse per Frattesi che potrebbe finanziare il calciomercato dell’Inter. Stiamo parlando dell’Atletico Madrid: Diego Simeone apprezza il calciatore e stravede per i centrocampisti con queste caratteristiche, per cui potrebbe chiedere uno sforzo alla sua società per prelevarlo dai campioni d’Italia.

Ancora non sono arrivate proposte vere e proprie in viale della Liberazione, ma si parla di una possibile offerta da 40 milioni di euro, bonus compresi. A queste cifre, sarebbe veramente difficile per i nerazzurri dire di no, anche perché così avrebbero i fondi necessari per rinforzare sia l’attacco, sia la difesa.

Andrebbe trovato anche un’altra mezzala per chiudere il reparto, ma sicuramente a cifre più contenute rispetto alla vendita. Per il momento, però, Frattesi resta comunque più vicino all’Inter che all’addio, in attesa di proposte nero su bianco che potrebbero cambiare del tutto i piani di Marotta, ancora una volta.