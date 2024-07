Addio Inter, annuncio UFFICIALE: intreccio con Roma e Milan

L’Inter deve fare i conti con un nuovo addio ufficiale: l’intreccio con Roma e Milan lascia senza parole i tifosi nerazzurri

Il calciomercato va avanti e l’Inter ha già concluso diversi affari in entrata. Innanzitutto, si parla di Zielinski e Taremi, poi anche di Josep Martinez, sbarcato nell’universo nerazzurro come vice-Sommer, ma soprattutto come estremo difensore giovane da affiancare allo svizzero – l’ex Genoa sarà il portiere del futuro, almeno nelle intenzioni della società.

Non manca poi tanto per definire il destino della Beneamata in questa sessione, ma di sicuro ci sarà da lavorare (con calma) anche sull’attacco. Il mercato è in fermento attorno a Marko Arnautovic, che potrebbe essere oggetto di importanti proposte già nelle prossime settimane. E poi c’è Joaquin Correa, considerato pedina in uscita e in odore di ritorno in Argentina. Il bottino più ampio per le casse nerazzurre, però, potrebbe portarlo il giovane Valentin Carboni, che si sposterà solo per offerte superiori ai 30 milioni di euro.

Per questo, nelle scorse settimane si era parlato a più riprese di un possibile approdo a Milano di Vangelis Pavlidis. Il centravanti classe 1998 ha fatto le fortune dell’AZ Alkmaar, con cui ha realizzato 80 gol e 27 assist in 137 partite. Il suo contratto era in scadenza tra un anno, motivo per cui è stato accostato a più riprese a Inter, Roma e Milan. Peccato che qualcuno abbia fatto prima.

Pavlidis è un nuovo calciatore del Benfica: c’è l’annuncio

L’operazione che porta Pavlidis al Benfica è ormai conclusa e a cifre per nulla esagerate. L’affare si è concluso per 17 milioni più due di bonus, molto meno rispetto ad altri colleghi di reparto più pubblicizzati e dai numeri realizzativi inferiori.

Il 25enne era ad Atene, in Grecia, negli scorsi giorni dove aveva deciso di staccare un po’ dal calcio per godersi il meritato riposo estivo. Il suo relax, però, è stato prontamente interrotto dalla chiamata del Benfica, che ha chiuso il grande colpo in attacco che i tifosi aspettavano.

E il 1 luglio è arrivato anche l’annuncio ufficiale che ha blindato l’operazione, con buona pace dei club italiani, a cui il greco era stato proposto, ma per cui nessuno di loro aveva accelerato. Per l’Inter non va dimenticato Albert Gudmundsson, il preferito di Inzaghi per completare il reparto offensivo, ma intanto la pista Pavlidis è definitivamente sfumata.