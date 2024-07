Preso il ‘gemello di Yildiz’, c’è l’annuncio: ha firmato fino al 2029

È fatta per il gemello di Yildiz, un super talento che potrebbe rubare la scena nel panorama europeo: è già arrivata la firma fino al 2029

Kenan Yildiz non ha ancora espresso del tutto le sue qualità con la maglia della Juve, ma ha già mostrato a sprazzi un talento fuori dal comune, per il modo di trattare il pallone, di seminare gli avversari e di creare la superiorità numerica. Con Massimiliano Allegri non è bastato per conquistare stabilmente il posto da titolare, ma chissà che non possa essere abbastanza per Thiago Motta, uno che ha già dimostrato in più occasione di saper trattare bene con i più giovani.

Se l’Inter in futuro dovrà vedersela a stretto giro di posta con il fantasista, avrebbe potuto acquistare il suo ‘gemello’, almeno per come viene chiamato e considerato in patria, la Turchia appunto. Stiamo parlando di Can Uzun, un ragazzo di belle speranze che è già entrato nel giro della nazionale maggiore, nonostante sia stato tagliato dalla lista per Euro 2024.

Il classe 2005 l’anno scorso ha militato nella Zweite Bundesliga con la maglia del Norimberga, dove è riuscito a entrare nella lista dei principali club europei. E non poteva essere altrimenti, dato che ha realizzato 16 gol in trenta presenze in campionato, dati eccezionali anche se non nella massima serie.

Uzun è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Eintracht: niente Inter

Per questa ragione, anche l’Inter ha pensato a più riprese al ragazzo, o almeno è stata accostata a più riprese al calciatore, senza che ci fossero mai contatti concreti per portarlo a Milano. L’ipotesi poi è svanita del tutto e alla fine Uzun è stato acquistato dall’Eintracht Francoforte, che darà al talento una grande opportunità in Bundesliga.

L’affare si è chiuso per 11 milioni di euro, non tanto rispetto a quanto dimostrato dal turco fino a questo momento. Oltre alla cifra per il cartellino, ci sarà da corrispondere anche gli eventuali bonus, ma i tedeschi compenseranno con l’ingaggio, che si attesterà a poco meno di un milione di euro.

Il diciottenne ha firmato, inoltre, un contratto fino al 30 giugno 2029, che dà grande potere contrattuale al suo nuovo club. Se dovesse esplodere, come in molti si aspettano, allora i guadagni sarebbero molto più alti per l’Eintracht. E, quindi, potrebbe trattarsi di un vero e proprio rimpianto per l’Inter, che non ha mai pensato di trattarlo davvero.