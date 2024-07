Rilancio Bayern e colpo Calhanoglu? Nuovo annuncio ufficiale

La precisazione del centrocampista turco reduce dall’eliminazione con la Nazionale all’Europeo chiude le porte al Bayern Monaco nonostante i tentativi di rilancio d’offerta per l’acquisto dall’Inter

Se per alcuni è stata una serata indimenticabile e ricca di emozioni positive, per altri tutto il contrario. Ne sono testimoni Denzel Dumfries e Stefan de Vrij da un lato; mentre Hakan Calhanoglu ha lasciato il terreno di gioco dell’Olympiastadion fra le lacrime dopo la sconfitta e l’eliminazione rimediata dalla Nazionale Turca dai Paesi Bassi dei suoi colleghi nerazzurri.

Il centrocampista è comunque presto rinsavito per permettere ai media presenti di ricevere un suo feedback sulla prestazione in qualità di capitano e trascinatore, nonché per mettere ulteriormente in chiaro la sua posizione tra le file dell’Inter dopo i recenti accostamenti di mercato al Bayern Monaco.

Come noto, infatti, il club bavarese ha più volte stuzzicato l’Inter nel tentativo di estrapolare informazioni utili sulla disponibilità da parte dei nerazzurri ad intavolare una trattativa per la cessione a titolo definitivo del centrocampista turco in questione. Il costo del cartellino è decisamente alto, intorno ai 70 milioni: una cifra grande anche per Vincent Kompany il quale, nonostante tutto, non sembra aver mollato la presa. Ad aver però chiuso a più riprese le porte al Bayern è stato lo stesso Calhanoglu. E il suo pensiero non sembra affatto esser mutato nell’arco delle ultime settimane.

Altro che Bayern, Calhanoglu vede solo Inter: “Si continua”

“Non ho mai pensato di andare via“, ha raccontato il numero 10 a ‘Sportitalia’ a margine dell’evento Olanda-Turchia di Euro 2024. “Sono interista e il mio cuore è nerazzurro, si continua”, ha poi concluso. Un messaggio breve ma estremamente chiaro che dovrebbe apporre un sigillo pressoché definitivo a qualsiasi speculazione sul suo avvicinamento ad altre realtà europee.

Per Calhanoglu esiste soltanto l’Inter al momento e vuol continuare ad alzare l’asticella dei suoi record personali, oltre che di squadra, raggiunti nella passata stagione. Al suo fianco ci saranno anche un paio di volti nuovi in rosa e questo non può che stimolare l’estro e la fantasia di uno dei calciatori più in forma del momento. Verosimilmente la dirigenza nerazzurra dovrà cercare di monetizzare sul mercato attraverso tante transazioni ma di minore entità, al fine di raggiungere un discreto margine di crescita anche sui bilanci.