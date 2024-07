Blitz in sede: Carboni ceduto a titolo definitivo, le ultime

Pressing dell’Olympique Marsiglia per Valentin Carboni dell’Inter, accolto nella sede nerazzurra l’agente Crnjar già responsabile degli affari di De Zerbi oltre che del giovane Leoni. Poi Topalovic, è ufficiale

Corre e concorre l’Inter sul mercato per accaparrarsi le ultimissime buone occasioni di una campagna acquisti che sembrerebbe in parte esser già finita, come da annunci della direzione sportiva nerazzurra che risalgono a molte settimane fa.

Tutte le energie adesso sono concentrate sulla definizione delle operazioni in uscita che coinvolgono soprattutto i giovani presenti in organico, da coloro i quali sono appena usciti dal giro della Primavera a quanti sono rientrati all’Inter dai rispettivi prestiti. Fra questi rientra anche Valentin Carboni, fantasista reduce da un’ottima annata con il Monza e ancora protagonista con l’Argentina in Copa America.

Tanta è stata la crescita del giovane argentino che molti club internazionali lo hanno puntato con la chiara intenzione di procedere a discussioni concrete per l’acquisto dall’Inter. Ultimamente non si è tirata indietro neppure l’Olympique Marsiglia che dopo aver annesso Roberto De Zerbi al proprio progetto in qualità di primo responsabile tecnico, si sarebbe avvicinata ancor più al profilo di Carboni grazie all’ampia rete di conoscenze (e dei buoni feedback, ndr) dell’ex Brighton.

Carboni fa gola all’OM di De Zerbi e nerazzurri vicini a Leoni, intanto ecco Topalovic

A tal proposito è possibile che la dirigenza nerazzurra abbia discusso di Carboni con l’agente dell’allenatore italiano, Crnjar. Quest’ultimo ha fatto visita agli uffici nerazzurri della sede di Viale della Liberazione con il preciso obiettivo di stringere per l’affare Leoni, ma come spesso accade l’intermediarietà risulta essere un fattore determinante.

🎥 #Inter – Incontro in sede con l’agente e intermediario Edoardo #Crnjar, che insieme al fratello gestiste la procura del baby difensore della #Sampdoria #Leoni, obiettivo di mercato dei nerazzurri 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/8XGFpStEOL — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 8, 2024

Stando alle ultime novità, in ogni caso, l’Inter sarebbe aperta alla cessione di Carboni alla condizione che l’OM presenti un’offerta corposa da almeno una trentina di milioni. Se dovesse andare a buon fine, le casse nerazzurre ne gioverebbero al punto da poter permettere il reinvestimento su profili offensivi ancora in lista mercato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Nell’attesa che si compia il destino dell’argentino, l’Inter ha ufficializzato il colpo Luka Topalovic di cui si è ampiamente discusso nelle ultime settimane. Il calciatore classe 2006 arriva dal Domzale ed è probabile che prenda già posto nell’organico di Inzaghi per la preparazione di ritiro pre-campionato assieme all’altro baby talento Alex Perez.