Firma sul contratto con l’Inter: conferenza e annuncio ufficiale

L’Inter è davvero vicina a definire una operazione. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni in una conferenza stampa.

Ultimi giorni di vacanza per Simone Inzaghi e la sua Inter. Nel weekend i giocatori si ritroveranno al centro sportivo per dare il via ufficialmente alla stagione. Un anno che si preannuncia impegnativo. Sono diverse le partite in programma e toccherà non sbagliare nulla per arrivare fino in fondo in ogni competizione.

E la nuova annata, come ormai accade da diverso tempo, sarà aperta dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi. Un’occasione per fare un po’ il punto in vista della prossima stagione. Le ultime indiscrezioni, però, parlano della presenza di Marotta a questo appuntamento.

Approfittando della presenza dei giornalisti, il neo Presidente potrebbe fare un annuncio importante. L’accordo sarebbe stato ormai trovato e per la firma sul contratto si tratterebbe davvero di giorni se non ore.

Inter, accordo trovato: l’annuncio in conferenza stampa

La trattativa è ormai agli sgoccioli e la firma questione di ore. L’Inter si prepara a battere un nuovo ‘colpo’ e questa volta è davvero importante. In casa nerazzurra c’è sempre stata fiducia di arrivare alla fumata bianca, anche se c’è stato bisogno di qualche settimana in più per definire tutti i dettagli e riuscire ad arrivare all’accordo fortemente voluto da entrambe le parti.

Simone Inzaghi è sempre più vicino a rinnovare con l’Inter. Nonostante la volontà di prolungare fino al 2027, il tecnico avrebbe deciso di allentare un po’ la posizione accettando la proposta del club di allungare l’accordo di un solo anno e, quindi, al 2026 con l’opzione per un’altra stagione.

Lo stipendio dovrebbe salire intorno ai 6,5/7 milioni di euro bonus compresi. L’accordo, quindi, sarebbe ormai stato pressoché definito – stamane c’è stato un nuovo incontro con l’agente Tinti – con l’annuncio del rinnovo che otrebbe essere fatto direttamente venerdì 12 luglio nella conferenza stampa di presentazione della stagione. Un’occasione per partire nel migliore dei modi un anno importante e impegnativo.

Il prolungamento del tecnico piacentino rappresenta sicuramente una buona notizia per tutto l’ambiente nerazzurro. In questo triennio è stato costruito qualcosa di importante ed ora c’è voglia di dare continuità per cercare di proseguire a vincere in Italia e magari portare a casa dei trofei anche nelle competizioni internazionali.

L’accordo sarebbe davvero ad un passo e a breve si attende l’annuncio ufficiale. Simone Inzaghi e l’Inter sono pronti a continuare insieme per almeno altri tre anni nella speranza di ripetere quanto fatto dal 2021 ad oggi.