Svolta Inter inattesa: “Ha accettato il trasferimento”

Il futuro di un calciatore dell’Inter potrebbe essere lontano da Milano: dopo diversi giorni di attesa, ha deciso di dire sì alla nuova destinazione

L’Inter ragiona su diversi profili sul calciomercato in entrata, ma le uscite sono imprescindibili per far sì di avere a disposizione una squadra competitiva su tutti i fronti, un parco giocatori sfruttato a pieno e potendo reinvestire sui nuovi acquisti. In questa fase di trattative, a inizio luglio, i possibili saluti riguardano soprattutto calciatori giovani che devono essere sistemati in club in cui avrebbero maggiore spazio.

Uno di questi è Sebastiano Esposito. I tifosi nerazzurri lo conoscono bene, visto che era stato un elemento molto importante agli ordini di Antonio Conte, con cui stava letteralmente esplodendo a Milano. Poi la sua carriera ha vissuto qualche frenata brusca tra le difficoltà a imporsi con continuità, qualche voce di troppo su un carattere non semplice e un po’ di freddezza sotto porta che non sempre c’è stata.

Ora, però, l’attaccante sta arrivando alla maturità e l’ha dimostrato anche nel percorso con la maglia della Sampdoria nella scorsa stagione. In blucerchiato ha fatto talmente bene che i liguri avrebbero voluto tenerlo per tentare la scalata alla Serie A. Una volontà reciproca, ma che nelle ultime ore sta passando in secondo piano.

Svolta per il trasferimento di Esposito: accettata la destinazione in Serie A

Diversi club nelle scorse settimane hanno dimostrato a più riprese il loro interesse, con la volontà di avere a disposizione un ragazzo in rampa di lancio e ancora con ampie prospettive di crescita. Alla fine potrebbe spuntarla una soluzione nella massima serie, visto che, secondo quanto ha scritto ‘La Gazzetta dello Sport’ nella sua edizione online, Esposito ha accettato l’Empoli.

Dalla Liguria alla Toscana, il passo non è così breve, ma potrebbe essere lui il colpo di punta nella rivoluzione che sta vivendo il club nel suo reparto offensivo. A questo punto, si attendono i prossimi passi ufficiali, con la certezza che l’Inter non voglia perdere il controllo del cartellino del ragazzo, in cui ha sempre creduto.

Secondo la Rosea, anche il calciatore di proprietà dell’Inter avrebbe espresso la sua preferenza per l’Empoli, anziché giocare un altro anno in Serie B, anche se in una squadra di vertice. Vedremo, quindi, se presto arriverà la firma e se la sua qualità tecnica riuscirà a emergere anche in Serie A.