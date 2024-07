Marotta lo soffia a Conte: scambio ‘due per uno’

L’Inter può soffiare un obiettivo ad Antonio Conte attraverso uno scambio due per uno: così l’affare può chiudersi in fretta

L’attività dei dirigenti dell’Inter in questa fase del calciomercato si concentra soprattutto sui possibili colpi in difesa, viste le contingenze dell’ultimo periodo e il possibile addio di Stefan de Vrij, in caso di offerta dall’Arabia Saudita in grado di scompaginare completamente le carte.

A prescindere dai nomi di Hermoso, Kiwior o Ricardo Rodriguez – le idee al vaglio restano davvero tante -, si attendono importanti novità anche sul futuro di Giovanni Leoni. Parliamo di un calciatore di grande fisicità, dalle potenzialità enormi e che, nonostante la giovane età – è un classe 2006 -, ha già avuto grande spazio alla Sampdoria, venendo schierato spesso come titolare nella seconda parte di stagione.

Il suo senso dell’anticipo, le capacità nel gioco aereo e la bravura di giocare uomo contro uomo, come richiede il calcio moderno, hanno acceso su di lui i riflettori dell’Inter, che è pronta ad affondare il colpo. L’asse con la Sampdoria è molto caldo, ma negli scorsi giorni si è inserito anche il Napoli, con la volontà di regalare un talento assoluto del calcio italiano ad Antonio Conte. Ora, però, i nerazzurri sono pronti ad accelerare e chiudere l’affare.

Inter allo sprint finale per Leoni: lo soffiano a Conte

Leoni piace tanto quindi, tanto da portare i nerazzurri a incontrare in più occasioni l’entourage del calciatore e a cercare di chiudere l’accordo, anche per evitare proprio l’intromissione dei partenopei. Ora si è arrivati al dunque, anche perché tra lombardi e liguri l’affare potrebbe essere ben più ampio.

Sebastiano Esposito è sempre più indirizzato verso l’Empoli e quindi non dovrebbe tornare in blucerchiato, in compenso alla Samp potrebbe andare suo fratello. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, è Pio Esposito che potrebbe essere il primo nome da girare al club di Serie B, nonostante su di lui resti forte anche il pressing dello Spezia.

L’altro è un nome che vi abbiamo fatto anche negli scorsi giorni, quello di Akinsanmiro, talentuoso centrocampista dalle grandi qualità tecniche. Con lo scambio due per uno l’affare potrebbe decollare in tempi brevi e permettere a Leoni di vestire la maglia dell’Inter, anticipando anche la concorrenza di un uomo temibile come Conte per uno dei migliori talenti italiani in assoluto.