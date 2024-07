Torna subito all’Inter: nome a sorpresa per il vice Bastoni

L’Inter potrebbe piazzare un ritorno a sorpresa in questa finestra di calciomercato: ecco il nome del vice Bastoni

L’infortunio in allenamento con il Canada di Tajon Buchanan ha cambiato in parte i piani della dirigenza dell’Inter. Se l’obiettivo prima era quello di portare alla corte di Simone Inzaghi un trequartista come Albert Gudmundsson, la frattura della tibia da parte dell’esterno classe 1999 ha reso più urgente trovare un centrale difensivo di piede mancino.

Certo, l’identikit del giocatore su cui stanno lavorando i nerazzurri non ha le caratteristiche dell’ex Bruges, ma servirebbe piuttosto per dare un po’ di fiato ad Alessandro Bastoni, con Carlos Augusto che andrebbe a fare la staffetta con Federico Dimarco, come è successo più volte anche nel corso della passata stagione dominata dalla squadra del piacentino.

L’obiettivo numero uno, in questo senso, rimane Mario Hermoso, ma le commissioni, così come l’ingaggio dello spagnolo, ex Atletico Madrid, a parametro zero avrebbe fatto fare diversi passi indietro alla nuova proprietà del club di viale della Liberazione. Per Oaktree, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio dovrebbero puntare su un giocatore più giovane (il difensore madrileno ha appena compiuto 29 anni), ed è per questo che non è da escludere un rientro in casa Inter, quello di Lorenzo Pirola.

Per la difesa l’Inter pensa anche a Pirola, l’ex nerazzurro in uscita dalla Salernitana

Difensore centrale, piede mancino, 22 anni compiuti a febbraio, un passato nelle giovanili nerazzurre – è stato uno dei perni della retroguardia dell’Inter dal 2017 -, il calciatore di Carate Brianza risponde perfettamente alle caratteristiche richieste dal fondo d’investimento statunitense, e anche quelle di Inzaghi.

Non solo, però, perché Pirola sarebbe perfetto anche per quanto riguarda le liste essendo un prodotto del vivaio, e perché, di fatto, sarebbe anche un investimento davvero a basso costo.

Di proprietà della Salernitana – anche perché la Benamata, lo scorso anno, non ha controriscattato il suo cartellino per 13 milioni di euro -, difficilmente rimarrà in Serie B con i granata, ma potrebbe essere girato (anche e soprattutto all’Inter) con la formula del prestito con diritto di riscatto, su cui peserebbe, per altro, anche il 15% della plusvalenza in caso di cessione. Il classe 2002 comunque non è l’unica possibilità in campo: in lista ci sono anche Johan Vásquez del Genoa, Yarek Gasiorowski e Cristhian Mosquera, entrambi di proprietà del Valencia, come riportato da Calciomercato.it.