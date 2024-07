Salta tutto con l’Inter: cessione shock in Arabia

Rientrato al City dopo il fruttuoso prestito al Barcellona, Joao Cancelo potrebbe spiazzare tutte le pretendenti sul mercato – anche Inter e Juventus – per poi finire in Saudi Pro League

I primi rinnovi messi a segno, poi la chiusura dell’accordo con Simone Inzaghi. Quindi la presentazione dei nuovo acquisti sul mercato, siano essi a parametro zero come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, oppure dietro pagamento della somma pattuita in fase di trattativa come per Josep Martinez.

L’Inter sembra ormai aver chiuso davvero tutte le operazioni prioritarie di cui aveva tanto bisogno e fra non molto potrà lanciare la campagna di ritiro pre-campionato a pieno regime. Nelle ultime ore si è visto il centravanti iraniano atterrare a Malpensa con il resto della sua equipe, lasciando intendere che sarà a disposizione del tecnico molto presto assieme al resto del gruppo per i primi allenamenti preparatori.

Nell’attesa che rientrino davvero tutti, compresi anche Marcus Thuram (fresco della sconfitta di ieri della Francia, ndr) e Lautaro Martinez, la dirigenza mira a trarre le somme sul completamento dell’organico laddove fosse necessario l’ultimo ritocco. Chiaro è che le speranze della tifoseria sono ancora tutte raccolte attorno alla figura di Albert Gudmdunsson il quale tuttavia naviga ancora nel mare delle big di Serie A, inclusa anche la Fiorentina. Ma se l’islandese non dovesse arrivare entro le prossime settimane, è verosimile che la dirigenza possa virare su altri obiettivi a costo zero.

Inter o Juve, il ritorno di Cancelo in Serie A spezzato dalle pressioni arabe

Intanto arrivano richieste continue per i giovani in rosa e alcuni agenti inviano proposte d’ingaggio per i rispettivi calciatori di cui fanno le veci in sede di mercato, nel tentativo di piazzarli al miglior offerente. Di recente in questo calderone di nomi vi è finito anche Joao Cancelo, una vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito maglie prestigiose come quelle di Inter e Juventus.

Il versatile esterno portoghese ha vissuto un’ottima annata al Barcellona ma non sono saltate fuori le giuste condizioni per trattenerlo, motivo per cui il suo rientro dal prestito al Manchester City ha smosso la coscienza del club inglese per smistarlo prontamente sul mercato delle uscite. Inter e Juventus, come logico, sono state alcune delle opzioni prese in considerazione.

Se per i nerazzurri si potesse trattare di una chance sostitutiva a Denzel Dumfries, oltre al fatto che c’è da fare i conti con l’infortunio di Tajon Buchanan, per i bianconeri resta più che un’alternativa al ruolo. Ma il ritorno in Serie A è dettato da fattori che non sembrano avvantaggiarlo, anzi lo spingerebbero sempre più verso la meta esotica della Saudi Pro League. Al momento sia l’Al-Ahli che l’Al-Ettifaq sono in corsa per il cartellino del calciatore e il City non perderà tempo nel caso in cui giungesse un’offerta d’acquisto concreta. Soprattutto perché i club sauditi ci hanno abituato a versamenti ingenti di denaro ben al di sopra della aspettative del mercato europeo.