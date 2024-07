Addio Inter, è stato venduto in Premier League: le cifre

Le ultime di calciomercato Inter: il classe 2000 si legherà al club inglese con un contratto quinquennale da circa 2 milioni a stagione

L’operazione è stata definitivamente chiusa nelle scorse ore. L’addio all’Inter è certificato e sarà ufficializzato nelle prossime ore dopo le viste mediche e la firma. I due club si sono accordati sulla base di 7 milioni di euro.

Il futuro di Sugawara non sarà in nerazzurro, bensì in Premier League. Nel mirino di Ausilio per l’eventuale post Dumfries, il laterale giapponese sta per diventare un nuovo calciatore del Southampton. I ‘Saints’ verseranno circa 7 milioni nelle casse dell’Az Alkmaar, col quale il nipponico era in scadenza di contratto a giugno 2025.

24 anni compiuti lo scorso 28 giugno, Sugawara piaceva molto al club di Oaktree, anche se nelle ultime settimane il nome di Ndoye del Bologna lo aveva nettamente scavalcato in cima alle preferenze per la possibile successione dell’olandese. Il classe 2000 si legherà al neopromosso Southampton con un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione.

Dumfries verso il rinnovo con l’Inter: i dettagli

Ma è già da un po’ che l’Inter ha accantonato anche la pista Ndoye, questo perché dall’entourage di Dumfries ha ricevuto segnali più che incoraggianti in merito al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Le parti si sono avvicinate molto, con il calciatore che ha deciso di abbassare le sue richieste iniziali (5 milioni l’anno) visto che dalla Premier nessuna big si è mossa per lui.

In sostanza Dumfries sta venendo incontro alle esigenze dell’Inter, o meglio dire alla proposta nerazzurra che è di circa 4 milioni netti a stagione fino a giugno 2028. C’è grande, se non grandissima fiducia su un accordo a stretto giro di posta, tanto che si parla di possibile firma del classe ’96 quando tornerà dalle vacanze post Euro 2024, per lui e la sua Olanda conclusosi ieri in semifinale, con la vittoria dell’Inghilterra giunta allo scadere e in rimonta. Il pari firmato da Kane è stato un ‘regalo’ dello stesso Dumfries, che con un intervento scellerato ha causato il fallo da rigore.