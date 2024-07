L’Inter lo ha ceduto a titolo definitivo: l’annuncio UFFICIALE

Chiusa in via ufficiale l’operazione di cessione delle prestazioni sportive del giovane centrocampista Jacopo Martini al Südtirol, lo scorso anno aveva giocato al Foggia in Serie C

Manovre su manovre per assicurare a Simone Inzaghi un organico completo in ogni reparto e privo di sbavature, da qui sino al termine della sessione estiva di mercato. Ciascuna delle operazioni messe a segno finora dalla dirigenza dell’Inter capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non sono state figlie del caso ma di scelte ben oculate, sempre nel rispetto della caratteristica ormai tanto cara al club in termini di salvaguardia finanziaria.

Gli acquisti sono stati per lo più a parametro zero, ad eccezione del secondo portiere Josep Martinez che ha il sapore di investimento per il futuro. Al contrario, al netto di qualche svincolo a parametro zero come previsto al termine della passata stagione, la dirigenza ha consolidato la propria forza piazzando altrove anche molti giovani ancora in attesa di una sistemazione.

E proprio nelle ultime ore fra le tante trattative pendenti s’è chiusa quella che porta Jacopo Martini, giovane centrocampista ex Primavera dell’Inter, verso il Südtirol in Serie B. Tale operazione a titolo definitivo giunge a completamento di una serie di contatti positivi intrapresi dalla dirigenza tirolese con quella nerazzurra su indicazione del tecnico Federico Valente, dopo che il calciatore s’è ben distinto con la maglia del Foggia nell’arco della passata stagione sportiva vissuta in prestito nel Girone C di Serie C.

L’ex Primavera, Martini, al Südtirol: contratto triennale con opzione per il salto in Serie B

Quell’esperienza su suolo pugliese è valsa come un trampolino di lancio importante vista la nota difficoltà di un campionato folto di vecchie glorie del passato. Ora Martini potrà far valere sé stesso all’inseguimento dell’apice del professionismo. “Sogno di poter giocare in Serie A un giorno”, ha raccontato nel primo intervento mediatico di presentazione ufficiale.

Questo e molti altri pensieri hanno accompagnato l’ufficializzazione dell’operazione da parte del club tirolese, il quale ha prontamente diramato un comunicato con cui Martini viene presentato alla fetta di pubblico tifosa dei biancorossi. “Il centrale-mediano, 19 anni, si è legato al club biancorosso con un contratto triennale con opzione per il successivo. FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Jacopo Martini e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa”, si legge nel comunicato.