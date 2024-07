Incontro con l’Inter: 32 milioni per Dumfries, c’è l’ok

Raggiunta l’intesa fra entourage di Dumfries e Inter sulle condizioni di rinnovo del contratto in scadenza il prossimo anno, al calciatore spetteranno 4 milioni stagionali per 32 milioni lordi complessivi

Un continuo rimbalzare di voci hanno destabilizzato l’effettiva posizione di Denzel Dumfries fra le file dell’Inter, lasciando intendere che da un momento all’altro l’esterno destro olandese avrebbe potuto sposare una causa diversa da quella nerazzurra. Appena qualche stagione di rodaggio a Milano dopo la parentesi da capitano al PSV e poi via, verso nuove destinazioni.

Alcune di queste voci sembravano oltretutto piuttosto appetibili sia dal punto di vista economico, con proposte mirate all’incremento dell’ingaggio percepito, nonché sotto l’aspetto meramente prestazionale e sportivo: la Premier League in particolare, si sa, è da sempre calamita dei grandi campioni per via del livello di spettacolo che offre rispetto agli altri grandi campionati d’Europa.

Eppure nonostante l’accostamento di Dumfries a club prestigiosi come il Manchester United, nelle ultime annate limitato da un organico mai davvero all’altezza delle altre pretendenti inglesi, Dumfries non sembra mai aver perso la rotta giusta. Tanto che anche la dirigenza nerazzurra non si è mai scomposta, lasciando che la situazione fosse in continuo divenire. Fino al momento della prova contraria, ormai giunto.

Dumfrie ancora all’Inter, ecco il rinnovo: 4 milioni all’anno

L’olandese, reduce da una buona figura nel campionato europeo di Germania, avrebbe deciso di restare ancora all’Inter. Questo grazie alle recenti pressioni del club accentuate dal fatto che proprio nelle passate settimane ha dovuto annunciare il forfait l’altro esterno nerazzurro Tajon Buchanan, per infortunio. Dumfries appare più che mai una risorsa su cui credere ancora, un po’ per voglia e un po’ per sana necessità.

Sotto l’aspetto meramente numerico, il calciatore dovrebbe firmare nei prossimi giorni un nuovo contratto che farà decadere quello stipulato in precedenza con scadenza a giugno 2025. Si tratta di un accordo da 4 milioni di euro netti stagionali fino al 2028 corrispondenti ad un investimento complessivo da circa 32 milioni di euro lordi. Cifre incrementate per venire incontro alle richieste dell’entourage dopo un paio di stagioni a buoni livelli ed una crescita non indifferente raggiunta lungo la corsia esterna, anche in fase di ripiegamento difensivo. L’Inter e i suoi tifosi vedranno dunque Dumfries ancora all’opera nel solito faccia a faccia diretto con il collega di reparto Matteo Darmian, nell’attesa del recupero completo di Buchanan.