L’Inter lo ‘ruba’ al PSG: affondo inatteso da 25 milioni

Sembra che l’Inter abbia già provato a soffiarlo al PSG con una proposta inaspettata da 25 milioni di euro: l’obiettivo a sorpresa di Ausilio

L’Inter potrebbe buttarsi, o essersi già buttata, su un giovane profilo seguito anche dal PSG di Luis Enrique. Un nome sostanzialmente nuovo, ma che avrebbe già attirato l’attenzione di molte squadre europee, specie quelle inglesi e quelle francesi. In Italia, invece, l’unico club attento sui suoi progressi dovrebbe essere quello nerazzurro.

La notizia è arrivata dalla Francia sorprendendo tutto il giornalismo calcistico italiano, ma non noi di interlive che, non troppo tempo fa, vi avevamo anticipato la cosa parlandovi del possibile interesse da parte dell’Inter per un giovane francese. Vi dicemmo anche che la trattativa appariva complicata e che probabilmente l’Inter si sarebbe mossa solo con gli osservatori e una non impegnativa richiesta di informazioni. E, anche dopo gli ultimi scoop arrivati d’oltralpe, crediamo che il club nerazzurro sia ancora fermo a un vago interesse.

Nulla di serio, dunque? L’Equipe, il giornale che per primo ha lanciato la notizia di mercato, ha invece parlato di un vero e proprio blitz da parte della dirigenza nerazzurra, con un’offerta a sorpresa. L’oggetto del desiderio dell’Inter, secondo i francesi, sarebbe il classe 2002 Maghnes Akliouche, centrocampista offensivo del Monaco.

Sul ragazzo ci sarebbero da tempo il City e il Crystal Palance, ma anche il Lipsia e il PSG. E il Monaco avrebbe appunto già rifiutato un’offerta del Lipsia e poi una dei parigini, mentre solo pochi giorni fa, sempre secondo la testata giornalistica transalpina, sarebbe arrivata una forte manifestazione di interesse dell’Inter.

25 milioni per rubare Akliouche al PSG

Che Ausilio possa avere grande interesse per Maghnes Akliouche, trequartista ventiduenne dal 2017 legato al Monaco, è molto probabile. Che invece l’Inter abbia già presentato un’offerta al club francese appare un po’ più difficile, anche se l’Equipe spara anche un prezzo (per superare la concorrenza del PSG Ausilio avrebbe proposto 25 milioni di euro).

La stellina del Monaco era già stato cercato dal Crystal Palace, dal Manchester City e dal PSG, e ciò vale da garanzia sulla sua qualità: si tratta di un prodotto giovanile del Torcy, sinistro, che può giocare come trequartista o come ala destra, abile nel dribbling e nel tagliare dentro.

I francesi hanno parlato di un’offerta verbale stimata in 25 milioni di euro, bonus esclusi, da parte dei nerazzurri. E hanno aggiunto che il Monaco avrebbe rifiutato senza battere ciglio. I monegaschi, a quanto pare, vogliono tenersi stretto Akliouche, o più verosimilmente vogliono lasciar passare questo messaggio. Per il Monaco il ragazzo è incedibile. I francesi lo ritengono infatti un elemento già fondamentale in un reparto giovane e di qualità in cui figurano Balogun, Embolo, Mikautadze, Golovin, Minamino e Ben Seghir…

In che posizione piazzarlo?

Ci sarebbe già l’ipotesi di un prolungamento del contratto (al momento valido fino al 30 giugno 2026). Quindi per l’Inter potrebbe rivelarsi impossibile prendere il giovane… In generale, restano molti dubbi sul fatto che l’Inter possa aver offerto tanto per un profilo, sulla carta, non indispensabile a Inzaghi. Akliouche, infatti, non è un attaccante e non ha mai giocato a centrocampo: ha fatto il trequartista o l’esterno alto.

Sì, è molto intelligente dal punto di vista tattico, e ha dimostrato di essere in grado di giocare in spazi ristretti, di gestire bene la pressione e di sapersi spendere molto per la squadra. Ma, per come gioca ora, non sembra un profilo ideale per i nerazzurri.

Le #MondayMotivation vous est offert par Maghnes Akliouche, auteur de son premier but en @Ligue1UberEats 🤗#MadeInLaDiagonale pic.twitter.com/PKnhcmAXV8 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2023

Forse Inzaghi non mentiva quando affermava di voler cambiare qualcosa dal punto di vista tattico? Davvero il tecnico piacentino potrebbe aprire all’uso di un trequartista? Difficile dirlo oggi… Anche perché l’Inter ha già un giocatore come Valentin Carboni utile a soluzioni di gioco diverse.

Il giovane francese, in teoria, potrebbe anche adattarsi al ruolo di interno sinistro: ha già dimostrato di saper aiutare i suoi compagni di squadra e prevenire i contropiedi con letture intelligenti e contrasti coraggiosi. Deve senza dubbio ancora migliorare le sue qualità fisiche e nei tempi di intervento nell’uno contro uno, ma potenzialmente potrebbe tranquillamente giocare un po’ più arretrato.

Per molti versi assomiglia a Lazar Samardzic, anche se è un po’ meno fisicamente pronto del serbo-tedesco. Inzaghi, come sappiamo, aveva puntato il centrocampista dell’Udinese proprio per dare più qualità al centrocampo e poter sfruttare, in caso di necessità, un trequartista. Anche il francese come Lazar dimostra discrete capacità nel dribbling e una buona tecnica. Inoltre riesce a giocare sempre a un buon ritmo e ad avere molta mobilità in campo.