È ufficiale, ha appena rescisso con l’Inter: colpo di scena inatteso

Dopo una vita passata nel club meneghino, l’attaccante rescinde il contratto con l’Inter: la nota ufficiale della società nerazzurra

Anche le favole più belle, quelle iniziate quando da bambini si tirano i primi calci al pallone, prima o poi finiscono. Sono davvero pochi coloro che riescono a restare nella società di origine – quella grazie alla quale è arrivato l’esordio in Serie A – completando l’intero percorso di carriera con la stessa maglia.

Quando poi tale club è anche quello della tua città, quello per il quale si fa ii tifo già in tenera età, tutto assume una vena romantica tanto suggestiva quanto intrisa di tristezza nel momento dell’addio. I tifosi nerazzurri non hanno mai dimenticato chi ha deciso di legare l’intero percorso professionale e di vita sotto i colori della propria squadra.

Beppe Bergomi ne è l’esempio più fulgido in tal senso, ma anche Javier Zanetti – escludendo ovviamente gli esordi in Argentina – è sempre stato, e sempre sarà, motivo di orgoglio per i sostenitori della Beneamata.

Nel calcio femminile, in rapida ascesa negli ultimi anni, è vieppiù complicato pensare che una calciatrice possa restare nello stesso club per tutta la durata della sua carriera. Oltre a constatare come la durata dei contratti non sia praticamente mai superiore ai tre anni, i cambiamenti in atto con l’avvento del professionismo hanno prodotto una gran quantità di trasferimenti. Anche, se non soprattutto, temporanei.

Il flusso di atlete che, pur restando di proprietà della società di appartenenza, girovagano in prestito fino all’esaurimento del contratto è ormai una prassi consolidata. Anche il caso di Alice Regazzoli, una delle pioniere dell’Inter Women come la conosciamo oggi, rientra nell’ultima statistica citata.

Addio Regazzoli: rescissione consensuale per la canterana

Dopo aver esordito sia in Serie B – con la squadra allora denominata ‘Inter Milano’ – che in Serie A con l’Inter Women, Alice Regazzoli ha incarnato alla perfezione l’esempio di una risorsa costruita in casa sin dalle prime categorie delle Giovanili.

Due gravi infortuni, occorsi tra il 2019 e il 2021, ne hanno compromesso la resa in nerazzurro, contrassegnata da sole 11 presenze nel biennio in oggetto. Rientrata a disposizione a tempo pieno nel 2021/22 agli ordini di Rita Guarino, la giocatrice classe ’99 è stata successivamente girata in prestito prima alla Sampdoria, nel 2022/23, poi al Como, dove ha giocato nella stagione appena conclusa.

Rientrata alla base per una nuova possibile esperienza con la ‘sua’ Inter, Alice ha deciso, di comune accordo col club, di rescindere il suo contratto.

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto della centrocampista Alice Regazzoli. Il Club desidera ringraziare Alice e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale“, si legge nel comunicato ufficiale diramato dall’Inter lunedì 15 luglio.