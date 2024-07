Incontro in sede all’Inter: confermato l’addio, c’è l’annuncio UFFICIALE

L’ultimo incontro nella sede dell’Inter porterà un addio immediato in casa nerazzurro: è arrivato anche l’annuncio ufficiale

Le dinamiche sul calciomercato dell’Inter sono ormai ben note e chiare rispetto ai diktat imposti dalla società e che la dirigenza sta mettendo in atto. I nerazzurri non hanno in programma grandi colpi, soprattutto dalla portata economica importante, ma piccoli innesti per aumentare le soluzioni a disposizione di Simone Inzaghi e allungare la rosa, senza eccedere con il bilancio.

E con un occhio anche alle uscite, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. Negli scorsi giorni, vi abbiamo raccontato nei dettagli del futuro Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista dal grande potenziale, che era in procinto di trasferirsi alla Sampdoria. Questa mattina il suo agente, Crescenzo Cecere, è stato in sede all’Inter, a viale della Liberazione, dove ha incontrato la società e poi ha parlato ai cronisti presenti del futuro della mezzala, sempre più verso i blucerchiati.

A precisa domanda, ha detto chiaramente: “Siamo venuti qui per Akinsanmiro alla Sampdoria. È andata bene, stiamo definendo le cose tra i club: è tutto a posto. Andrà via in prestito con diritto di riscatto e controriscatto”.

Akinsanmiro alla Sampdoria: l’agente conferma il trasferimento

L’agente ha anche espresso la felicità del calciatore, che sarà a disposizione di Andrea Pirlo, uno che del centrocampo ne sa parecchio e potrebbe insegnargli dei principi ben precisi del gioco e delle sue dinamiche. “Siamo fiduciosi in Pirlo e nel direttore Pietro Accardi“. Il talento su cui l’Inter punta molto, quindi, è pronto a iniziare una nuova avventura, con la speranza che possa essere una delle grandi sorprese della prossima Serie B, magari nella cavalcata verso la A.

Cecere è anche l’agente di altri due calciatori che hanno militato in passato nella Primavera dell’Inter, ma che finora non sono riusciti a mantenere le aspettative, anzi. Si tratta di Radu e Agoumé: il portiere è alla ricerca di una nuova destinazione dove potrebbe riabilitarsi, mentre il centrocampista è al centro di vari interessi, ma ancora nulla di definito.

Sul mediano, il procuratore ha assicurato che non è stato motivo dell’incontro e che non c’è niente di caldo per il suo futuro. Invece, si è parlato anche di Radu nell’incontro: “Forse c’è qualche richiesta dalla Francia. Al momento, però, non ci sono altre novità“, ha dichiarato.