Akinsanmiro verso la Serie B: le ultime | INTERLIVE

Il futuro di Akinsanmiro potrebbe essere in Serie B: le ultime novità sul destino del calciatore, che non sarà all’Inter per la prossima stagione

Il calciomercato dell’Inter non è fatto solo di grandi operazioni e dei possibili nuovi arrivi in difesa, ma anche di diversi talenti in rampa di lancio, in entrata e in uscita, per cui bisogna trovare la soluzione giusta per proseguire il percorso di crescita. Tra questi c’è anche Ebenezer Akinsanmiro.

Si è parlato tanto del giovane centrocampista, che lo scorso anno si è affacciato alla prima squadra ed è stato un elemento importante della Primavera di Chivu. Le sue qualità tecniche non sono in discussione, ma all’Inter non avrebbe spazio, almeno per il momento, per cui si sta cercando la soluzione giusta per valorizzarlo. E la proprio la chance giusta potrebbe arrivare dalla Serie B, lì dove l’asse tra la Sampdoria e i nerazzurri è particolarmente caldo.

Akinsanmiro verso la Sampdoria: le ultime sul maxi affare con l’Inter

Sono davvero tanti i nomi in ballo tra i blucerchiati, che hanno l’ambizione concreta di tornare in Serie A alla fine della prossima stagione, e i nerazzurri. Innanzitutto c’è Giovanni Leoni, difensore centrale che piace tanto a Marotta e Ausilio.

Dall’altro lato, però, i liguri si sono fatti sentire per tanti giovani di proprietà dell’Inter. Attenzione anche a Filip Stankovic e a Sebastiano Esposito, due possibilità di cui vi parliamo da giorni e che potrebbero presto entrare nel vivo. Inoltre, la volontà dell’attaccante italiano sarebbe proprio tornare a vestire la maglia blucerchiata.

Presto potrebbe arrivare alla definizione anche l’operazione Akinsanmiro. Secondo quanto risulta a InterLive.it, è confermata la volontà di tutte le parti in causa di chiudere l’affare e ora si viaggia spediti verso la firma. Il colpo dovrebbe andare a buon fine con la formula del prestito secco, ma ancora non ci sono certezze in tal senso.